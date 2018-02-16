Ритейл-експерт в формате «live» о новом формате «Фокстрота»

В преддверии подведения итогов конкурса лучших ритейл-дизайнов Retail Design Awards новый магазин «Фокстрот» в ТРЦ «ГородОК» в Киеве посетил Николай Чумак, член жюри конкурса и автор нового формата.

13 февраля Николай Чумак, создатель и СЕО компании IDNT провел из обновленного магазина на Петровке прямое видеовключение. Компанию в эфире ему составила Юлия Белинская, управляющий партнер издания Reatailers и соорганизатор конкурса ритейл-дизайна

«Для продвижения конкурса мы делаем прямые включения из магазинов-номинантов, а новый «Фокстрот» - участник нашего конкурса Retail Design Awards, - рассказала об идее стрима Юлия Белинская. – Мы сняли прямой эфир (live) из «Фокстрота», который наши пользователи могли смотреть на странице Retailers в Facebook. Во время стрима я, как издатель и организатор конкурса, и Николай Чумак как автор формата «Фокстрота» смогли рассказать нашей аудитории о концепции и формате обновленного магазина с точки зрения эффективности бизнеса и современных решений в ритейл-маркетинге.

Во время видеовключения Николай Чумак рассказал об оптимальном проектировании пространства, которое должно быть удобным для покупателей и в то же время способствовать максимальным продажам. Ритейл-дизайн, по его мнению, это такая же составляющая бизнес-модели, как и остальной капитал, поэтому в него сегодня инвестировали все ведущие игроки отрасли. «Магазин — это место взаимодействия клиентов и брендов, а в условиях омниканальности ритейлеров перед каждым брендом стоит задача оптимизировать формат офф-лайн и он-лайн так, чтобы он-лайновые возможности «не вымыли» оф-лайновое предложение. И чтобы получить не только красивый магазин, но и профит. Как сделать красиво, но чтобы это «красиво» зарабатывало деньги – и была задача ритейл-разработчиков, - рассказывает Николай Чумак. - Когда мы вместе с командой «Фокстрота» начали работу над новым форматом магазина, важно было определить инсайт: «Чем «Фокстрот» реально отличается от других ритейлеров (ведь цены и продукты у всех продавцов не уникальны) и как это отличие отобразить в новом формате?». Мы провели десятки встреч с персоналом, топ-менеджментом, покупателями. Оказалось, в «Фокстроте» - самый большой ассортимент товара он-лайн и офф-лайн, доставку которого не нужно ждать несколько дней, ломать голову, как его получить. Товар честно есть в он-лайн-магазине foxtrot.ua, он есть на складе и в местах продажи. И это – настоящая ценность для покупателя, который ценит своё время и комфорт покупки, которую мы дальше отобразили в дизайне нового формата.

Николай Чумак провел он-лайн экскурсию по магазину, показал, каким товаром магазин «цепляет своего покупателя на входе», где в зале расположены два центра-элипса с рабочим названием «спинеры», вокруг которых и задумано движение покупателей и собраны основные сервисы. Оказалось, торговые полки подвижны и имеют колесики и могут легко передвигаться по залу в случае перестановки категорийных секторов. Огромное внимание уделено категориям товара, они собраны в удобные катмэны – сектора от брендов. Зона касс вынесена в самый конец зала, чтобы не напрягать покупателя давлением и поддерживать его интерес к товару, и тут же – сектор кредитования, который сегодня также не перегружен представителями банков. «С оформлением кредита работает всего пару человек, которые тут же берут на себя заботу получения разрешения на кредит, пока покупатель выбирает товар, и это очень комфортно».

Николай Чумак пригласил членов команды «Фокстрот» на церемонию чествования номинантов и победителей Retail Design Awards, которая состоится 20 февраля в Киеве. Конкуренция будет высокой, но и шансы на лидерство у «Фокстрота» тоже достойные.