Относительно ситуации, сложившейся вокруг принадлежащих ООО «ЮНИСОН ГРУПП» помещений на 31-33 этажах БЦ «Гулливер»

Офисные помещения, размещенные на 31, 32 и 33 этажи в БЦ «Гулливер», на праве собственности принадлежат ООО «Юнисон групп».

В последнее время в СМИ в следствие неверного формулирования и изложения своих мыслей АРМА (агентство по розыску и менеджменту активов), появилось много некорректных сообщений о передаче в управление помещений БЦ «Гулливер».

На самом же деле конфликт между АРМА и назначенным им управляющим (ООО Бизнес центр «Навигатор») с одной стороны и ООО «Юнисон групп» с другой стороны, происходит вокруг процесса передачи в управление офисных помещений на 31-33 этажах, которые принадлежат ООО «Юнисон групп».

БЦ «Гулливер» не является стороной этого конфликта . Конфликт не касается любых других помещений БЦ «Гулливер», кроме принадлежащих ООО «ЮНИСОН ГРУПП».

БЦ «Гулливер» работает в штатном режиме.