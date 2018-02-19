Мультиплатформенному проекта FootballHub исполняется 1 год

Год назад группа «1+1 медиа» запустила новый мультиплатформенный проект для социальных сетей − FootballHub, который объединил все виды СМИ и стал одной из самых быстрорастущих футбольных платформ в Украине. За 12 месяцев работы команды суммарное количество подписчиков на страницах проекта в facebook, twitter, instagram и YouTube-канале достигло 136 746 подписчиков и собрало более 30 миллионов просмотров видео.

В течение 2017 года журналисты платформы обеспечивали своей аудитории горячие стримы с самых интересных матчей в Украине и из-за их кулис, создавали уникальный контент благодаря нетипичным рубрикам, проводили эксклюзивные интервью с влиятельными людьми из сферы футбола и спорта в целом. Гостями сюжетов были Евгений Коноплянка, Артем Милевский, Евгений Хачериди, Олег Гусев, Александр Алиев, Олег Блохин, Андрей Шевченко, Александр Усик и многие другие.

«Первый год вместе с FootballHub по-настоящему поражал своей динамикой и другим подходом к футбольной журналистике. Вместе с самыми известными футболистами мы проводили уникальные викторины, узнавали о спортивном питании, участвовали в фитнес-сессиях, организовывали крутые кибербатлы, обсуждали футбольный гламур, устраивали детские пресс-конференции и участвовали в музыкальных экспериментах. Знаю наверняка, что дальше – наша команда не сбавит обороты и продолжит готовить для зрителей оригинальный футбольный контент», − комментирует Александра Лобода, журналист проекта FootballHub, ведущая телеканала «2+2».

Второй год работы проект начинает с редизайна собственной айдентики. Обновленный логотип представлен в пяти брендовых цветах, что позволяет платформе постоянно меняться для своей диджитальной аудитории.

«Только за первый год своей работы проект FootballHub уже успел завоевать расположение у огромного количества футбольных поклонников и стать одним из топовых цифровых каналов получения информации о футболе. И мы продолжим такую положительную динамику завоевания лояльности аудитории. В этом году наша цель – удвоение количества подписчиков и выход на прибыльность проекта. Уже в ближайшем будущем планируем выстроить стратегию позиционирования форматов контента отдельно для каждой соцсети и, в частности, нацелены получить серебряную кнопку YouTube», − комментирует Александр Козаченко, руководитель проекта FootballHub, руководитель управления внешней дистрибуции видеоконтента 1+1 медиа.