Блог Натальи Мосейчук собирает школьные истории украинцев

Ведущая ТСН решила помочь вернуть образование в больницах.

В прошлом году телеведущая 1+1 решила взять на себя социальную миссию – сделать так, чтобы тема учителей, образовательных реформ, решения проблем школ и защиты прав педагогов, учеников и их родителей стала в обществе центральной и рейтинговой. Месяц назад Наталья Мосейчук завела свой блог под названием «БЕЗПР(ОСВІТНІ) ЛІКАРНІ» на ТСН.ua, чтобы защитить право на образование в больницах. Обсуждение темы отсутствия образовательных классов в больницах для тысяч детей, вынужденных неделями, месяцами, а иногда и годами находиться на лечении, собрало в соцсетях немало комментариев. Своими мыслями и воспоминаниями поделились и известные журналисты, общественные деятели и коллеги Натальи.

Ведущий утреннего шоу «Сніданок з 1+1» Руслан Сеничкин на своей странице в facebook вспоминает:

«Школьные годы, 5-й класс, я попал в больницу. Меня не было три недели в школе. Я лежал в палате, у меня были осложнения с сердцем. Прошел больничный период, потом я еще неделю реабилитировался дома. А дальше пора было возвращаться в свой класс. У меня никогда не было синдрома отличника, я был хорошистом, иногда и тройки случались. Я не стремился быть лучше всех, для этого были другие ребята, но в тот момент понял, что отстаю буквально от всех. Появилось ощущение, будто все всё знают, а я ничего .... Чувствовать себя самым отстающим в классе с 35 учениками очень неприятно.

Падает самооценка. И в этой ситуации я оказался совершенно один. Тогда я пережил настоящий стресс. Убежден, без наставников, репетиторов в столь юном возрасте трудно понять сложный материал, особенно по алгебре, химии, геометрии. Нужны учителя – без них детям никак».

Наталья Мосейчук подчеркивает, что в Европе и цивилизованном мире школы в больницах – это норма. Взаимодействие школы и больницы налажено в Италии, Франции, Германии, Литве, США, Японии. В Украине, по ориентировочным подсчетам, 33 областные детские больницы сотни различных отделений, маленьких районных и специализированных. Но пока никто не занимается образованием больных детей, которым важно учиться, не терять контакта с жизнью, думать о будущем, раскрывать свои таланты. Это настоящая экосистема, это развитие и окно в мир.

«Во втором классе школьные шалости закончились для меня сотрясением мозга. После этого, кажется, целую четверть пропустил. А потом еще и перешел в другой класс. Трудно было: и догонять программу, и еще привыкать к новым одноклассников. Тем более, в «старом» классе я был отличником, а в «новом» начал ловить трояки. На тот момент помогло то, что в новом классе была очень хорошая первая учительница, которая помогла адаптироваться, ну, и с одноклассниками повезло. А еще, наверное, хорошо, что все это произошло так рано. Но это просто идеальное совпадение. У всех ли так? Думаю, в более «сложном» для детей возрасте (лет 13-14) было бы еще труднее. А если пропустить месячную программу? А если полгода пролежать в больнице?» - поделился с нами коллега Натальи Мосейчук Святослав Гринчук.

«В шестом классе мне повезло. После сложного течения ветрянки участковый врач в поисках на мне хотя бы одного живого места посоветовала сдать анализы, чтобы предупредить осложнения. Так я попал в отделение нефрологии детской больницы в живописном месте на окраине Киева. Дети с разными патологиями и заболеваниями почек лежат там годами! Вдумайтесь только! Годами! Но я предупреждал, что тогда мне повезло, все вовремя предупредили, и я просидел в отделении долгие две недели. Мне казалось, что время остановилось, а все мои друзья меня забыли. Более того, я серьезно размышлял над тем, чтобы еще раз остаться в шестом классе, потому что боялся в школе буквально всего! И это только 2 недели. У меня был сосед, младше меня года на три. Бабушка радостно посчитала, что Андрей большую часть своей жизни провел здесь, в больнице. Это был их маленький юбилей. С разрешенной кашей и диетическими сладостями. Здесь уже все понятнее, здесь дом, а там – пустота, школа и взрослая жизнь. Тогда мне стало по-настоящему страшно», - признался ведущий Егор Гордеев.

Своим мнением поделился и коллега Натальи Мосейчук, соведущий программы «Право на владу» Сергей Иванов:

«Не знаю, помните ли вы, как трудно было наверстывать пропущенное по болезни в школе, но я помню это очень хорошо, потому что мама-учительница строго контролировала мою успеваемость. Слава богам и генам, мы никогда не сталкивались с необходимостью учиться в больнице. Но некоторых одноклассников я не видел месяцами, и учителя, закрыв глаза, рисовали им троечки в табелях чисто из жалости. Сегодня все гораздо сложнее. Здоровье нации с каждым годом ухудшается. Лечение стоит безумных денег, и родители, которые месяцами выхаживают больных детей, должны еще и нанимать репетиторов, чтобы хоть как-то обеспечивать деткам интеллектуальное развитие. Украина должна внедрять цивилизационные механизмы во всех сферах жизни. Мы же Европа. А Европа – это не столько возможность свалить, сколько умение обустроить свой дом», - написал он на своей странице в facebook.

К единомышленникам Натальи и теме образования в больницах присоединилось уже много педагогов, известных людей, блогеров, в частности, Зоя Литвин, Евгения Смирнова, Александра Лобода и др.

Присоединяйтесь к обсуждению этой темы и вы! Пишите на фб Натальи, делитесь своими историями, воспоминаниями, а также идеями решения этой проблемы в Украине. Все вместе мы – четвертая власть, благодаря которой люди могут больше, получают шанс решить проблему на всех уровнях и, наконец, изменить приоритеты в государстве. Сейчас этого требует тема образования – тема будущего наших детей.