ДЖОРДАН, ВСТРЕТЬСЯ С УКРАИНСКИМ МЕЧТАТЕЛЕМ ДЕНИСОМ!

Волшебники проекта «Здійсни мрію» собрали 300 000 гривень на путешествие Дениса в США ради встречи с кумиром Майклом Джорданом!

История Дениса Кулиша прошлом году облетела не только всю страну, но и попала за океан. 19-летний парень, который, несмотря на смертельную болезнь, много тренируется и играет в баскетбольной команде, рассказывает, что больше всего в жизни мечтает о встрече со своим кумиром Майклом Джорданом. О Денисе слышно из всех соцсетей, газет, журналов, YouTube, на ТВ. О его мечте говорили ведущие «Сніданку з 1+1» в гостях у продюсеров за кулисами американского шоу "Good Morning America" в Нью-Йорке. Благодаря усилиям Александры Лободы о ней говорят известные на весь мир украинские баскетболисты Александр Волков и Станислав Медведенко и уже знает бывший тренер Майкла Джордана Майк Фрателло. Команда ТСН даже достучалась до агента Майкла Лесли Джонс.

И случилось первое чудо! В декабре Майкл Джордан написал письмо поддержки Денису и передал большую посылку подарков – спортивного инвентаря и формы для тренировок. Посылка застала парня в больнице на очередных процедурах – их Денис должен проходить регулярно, чтобы дышать и жить. Это было невероятное счастье и заряд положительных эмоций.

«Денис до последней минуты не мог поверить в то, что получил письмо от самого Майкла Джордана. И в тот момент у меня было ощущение, что мой мальчик совершенно здоров», - вспоминает мама Дениса Галина.

А потом случилось еще одно чудо. Несколько месяцев команда проекта «Здійсни мрію» собирала и наконец собрала 300 000 гривень на путешествие Дениса в США. На эти средства команда планировала везти Дениса в специальный тренировочный кэмп Майкла Джордана в Калифорнии. Звездный баскетболист приезжает туда, чтобы знакомиться с талантливыми детьми и вести с ними занятия, так что он обязательно увиделся бы с Денисом уже летом 2018-го. Команда компании AVIALIGA подарила билеты в США и назад Денису и его маме Галине.

«Майкл и его агенты услышали об украинском пареньке! Мы благодарим всех, кто помогает нам с этой мечтой, ищет возможности и шансы. С такой поддержкой внутренних сил для борьбы с болезнью у мальчика еще больше! Но самая главная встреча с кумиром еще впереди. Знаю: невозможно возможно», – говорит куратор проекта Лидия Таран.

Планируя оформление документов на визы в январе 2018-го, мы получили неожиданное подтверждение неутешительной новости: известный баскетболист вынужден прекратить работу лагеря на неопределенный срок. Но Денис не может сдаваться. И мы вместе с ним. Поэтому мы ищем новые возможности!

У Дениса муковисцидоз – смертельно опасное генетическое заболевание. И баскетбол дает парню силы держаться и бороться за каждый день жизни. Денис тренируется, играет и верит, что сможет реализовать себя в этом спорте. Он живет верой увидеть самого Джордана и поговорить с ним, спросить его, как можно научиться так летать, и именно от него получить заряд вдохновения на дальнейшую борьбу за жизнь и игру в баскетбол! К сожалению, в Украине не созданы все условия для терапии таких детей, и борьба паренька за каждый новый день очень тяжела и изнурительна. Мы очень надеемся на вашу поддержку, всех и каждого! Делитесь видео и информацией о Денисе, спросите совета у своих друзей – в facebook, в Instagram, в YouTube.

Давайте вместе проверим, правда ли, что все люди на планете знакомы друг с другом через несколько рукопожатий. Сделайте свой пост с видеороликом для Дениса, тегните тех, кто, по вашему мнению, может помочь связаться с Майклом Джорданом или знает его друзей, знакомых, коллег-журналистов, спортсменов, звезд, телеведущих, бизнесменов, меценатов – всех, кто мог бы приблизить Дениса к мечте. Исполните мечту! Станьте Волшебником вместе с нами! Майкл должен знать, как важно это знакомство важно для Дениса!