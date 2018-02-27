Киевляне взяли кубок «Фокстрота» на «Параде надежд-2018»

XXIX традиционный Международный фестиваль по спортивным танцам «Парад надежд-2018» назвал лучших спортсменов по бально-спортивному танцу и мастеров в исполнении «Фокстрота». Турнир организовали Школа спортивного танца «Спорт-Данс» (Школа танцев Федорчук), Ассоциация спортивного танца Украины при поддержке Группы компаний "Фокстрот".

В Киев на фестиваль собрались более тысячи спортсменов из 72 клубов спортивных клубов Украины и Европы. В течение двух дней они демонстрировали свое мастерство в исполнении вальса, фокстрота, ча-ча-ча, танго, пасадобля, джайва и других танцев европейской и латиноамериканской программы в одной из тридцати категорий. Все два дня спортсменов оценивали лучшие судьи из Америки, Италии, Англии, Германии и других стран.

По-настоящему увлекательной была соревновательная программа турнира - в некоторых категориях противостояние продолжалось между десятками спортсменов. В рамках «Парада надежд» состоялся турнир на лучшее исполнение сложного танца европейской программы - фокстрота, победителями которого стали Андрей Зинченко и Екатерина Байсарова из Киева.

- Мы долгие годы тренируемся и целенаправленно шли к этому результату, - рассказали победители кубка «Фокстрот». - В прошлом году мы были третьими, а в этом году одержали победу и заняли первенство. В апреле будем принимать участие в чемпионате Украины, в мае нас ждет серьезный турнир в Англии (Blackpool dance festival), а также планируем танцевать на турнире в Германии.

Обладателей Кубка на пьедестале почета приветствовала представитель бренда «Фокстрот» Алевтина Белецкая, пресс-секретарь ГК "ФОКСТРОТ": "Парад Надежд» - любимая спортивное событие не только спортсменов, но и наших сотрудников. За 16 лет партнерства с этим турниром здесь болели больше 3000 моих коллег. Поэтому в следующем году мы предлагаем открыть "Парад надежд" партнерским вальсом, показать свою приверженность к спорту, который поддерживаем, и уважение к звездам «Парада надежд».

Все участники фестиваля получили добрые эмоции и поддержку: игрушки от ТМ «Гулливер-Страна» ждали талантливых 5-6 летних «бэби». Свои подарки предоставила сеть магазинов «Секунда» - поздравила сильнейших участников в категориях «Молодежь» и «Взрослые». Каждый спортсмен получил по несколько соков от ТМ Сандора как Сокового партнера.

- Спасибо каждому спортсмену, его тренерам и родителям за веру в ваши силы и в победу, - обратилась к изысканному "Парада" Валентина Федорчук, председатель коллегии судей Ассоциации спортивного танца в Украине, заслуженный тренер Украины. - Спасибо нашим партнерам за то, что наш фестиваль - не просто турнир, а источник хороших эмоций, радости для всех, кто любит танцы и здоровый образ жизни!