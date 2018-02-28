Совместная деятельность предприятий и общественности в улучшении экологических условий

В продолжение ряда экологических инициатив, которые были осуществлены в предыдущем году, руководством предприятия «Мрия» было решено принять участие в реализации программы обеспечения градостроительной документацией населенных пунктов. Одним из направлений соответствующей программы является определение влияния местных производителей промышленной продукции на окружающую природную среду и здоровье населения. С начала года было проведено многочисленное количество замеров, наблюдений и испытаний, которые позволили определить различные показатели, которые могут сигнализировать о негативном влиянии технологического процесса производства кабеля. Всего было получено около 30 показателей, которые будут использованы при определении санитарно-охранных зон и нанесения их на генеральный план населенного пункта.

Причиной принятия такого решения стало то, что основным компонентом, который используется при производстве таких кабелей как ВВГ-П, ВВП, ПВС, ШВВП (буква «В» в названии кабеля позволяет определить, что в кабеле используется поливинилхлорид) является поливинилхлорид. Указанный материал относится к безопасным для человека полимеров и широко используется в производстве кабеля, одежды, средств гигиены и других изделий повседневного обихода уже более 50 лет. Процесс производства требует расплавления гранул поливинилхлорида и нанесения его на медную жилу, в результате чего в воздух попадает незначительное количество фенола и формальдегида. В мировой практике вокруг таких предприятий желательно устанавливать хотя бы минимальные санитарно-защитные зоны, однако отечественное законодательство не позволяет это сделать.

Проблемным моментом остается то, что в соответствии с Санитарной классификацией предприятий, производств и сооружений и размеры санитарно-защитных зон для них утвержденной приказом Министерства здравоохранения Украины от 19 июня 1996 №173 вокруг предприятий, производящих кабель из поливинилхлоридного пластиката, не предусмотрено установление санитарно-защитных зон.

В связи с этим предприятие «Мрия» решило самостоятельно провести исследования и приобщиться к общественным слушаниям, целью которых должно стать установление санитарно-защитных зон вокруг предприятия. Это позволит создать безопасные условия проживания для местных жителей.

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