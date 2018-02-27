На показе с Королевой!

В рамках недели моды в Лондоне, Ричард Куинн произвел фурор мирового масштаба. Шоу молодого дизайнера, выпускника лондонского Центрального колледжа искусств и дизайна имени Святого Мартина, посетила сама Королева Елизавета II. Впервые за историю правления!

Новость облетела мировые СМИ, а дизайнер, разумеется проснулся настоящей знаменитостью. В числе официальных приглашенных на грандиозного шоу были замечены украинки: PR-специалист Валерия Башинская и модель Алла Шереметьева. «Это невозможно передать словами! Потрясение высшего масштаба!» - комментируют событие девушки.

Зарубежные СМИ не преувеличивают, что визит Королевы был настоящим сюрпризом. «Этого никто не ожидал: ни перекрытых улиц, ни коридора из охраны. До этого момента, я посещала New York Fashion Week и Milan Fashion Week. Были красивые шоу, но то, что произошло в Лондоне, было трогательно до слёз!» - делится впечатлениями Алла Шереметьева.

«С Аллой Шереметьевой, мы запускаем проект SheSays и в рамках его продвижения, стратегически, из всех существующих недель мод, я выбрала лондонскую, - продолжает Валерия Башинская. И как выясниться позже, это было лучшее решение в моей жизни! PR-сопровождение показа осуществляло агентство MGC London. Это было последнее шоу в нашем графике, как оказалось самое яркое, незабываемое, историческое!».

Следует отметить, что в творчество дизайнера девушки влюбились еще до того, как его полюбила Елизавета II и весь мир. Присмотритесь к моделям, некоторые из них, - настоящее воплощение близких нашему сердцу кукол Мотанок.

Магия происходящего заключалась в появлении моделей в невесомых и летящих нарядах, словно из фольги, украшенных принтами красных маков. Шорох, который они создавали при движении, до сих пор вызывает приятные ощущения. Улыбку Королевы с тех самых мировых фото можно понять, должно быть, у нее были поистине нереальные ощущения.

Внушительный объем цветов и красок – вот наставление которое дает дизайнер для всего женского населения планеты.