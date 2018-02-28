Петли для стекла: эстетичная функциональность

Если вы решили сделать помещение светлее и просторнее, стоит присмотреться к стилю хай-тек. В таких интерьерах очень активно используется стекло: и в качестве фасадов для мебели, и как двери. Но не стоит забывать, что в этом случае важна не только эстетика, но и безопасность.

Авторитетный производитель мебели в Харькове «ВиЯр» https://kh.viyar.ua/catalog/petli/ предлагает разнообразные высококачественные петли для стеклянных фасадов и дверей. Тут можно подобрать оптимальный вариант фурнитуры или заказать гарнитур по индивидуальному проекту. Профессионализм сотрудников компании — залог вашего хорошего настроения и удовольствия от покупки.

Большим помещениям — надежность и эффектность

Петли для стекла бывают:

- внутренние;

- накладные;

- полунакладные.

Маятниковые петли есть смысл устанавливать только в по-настоящему огромных помещениях. При всей надежности и функциональности, для данного типа открывания требуется минимум два квадратных метра пространства. Следовательно, такой вариант целесообразен для торговых центров и общественных помещений.

Роторные петли предназначены для осевого вращения дверей. Это достаточно эффектный способ организации пространства, но он также подходит преимущественно для больших общественных помещений. Впрочем, если вы являетесь обладателем огромного холла, можете поэкспериментировать с таким видом дверей.

Качественные и безопасные

Один из самых дорогих вариантов — изогнутые петли. Их изготавливают преимущественно на заказ или вместе с остальной фурнитурой по индивидуальному проекту. Такие изделия есть смысл использовать, если вы задумали что-то по-настоящему уникальное и оригинальное.

Наиболее популярный массовый вариант — распашные петли, крепящиеся к стеклу и к стене или шкафу. В данном случае важно, чтобы фурнитура была высококачественной, иначе падение тяжелой стеклянной двери может привести к серьезным проблемам, а то и травме. Поэтому экономить на петлях однозначно не стоит.

Красиво, эргономично, комфортно

Использование откатных петель позволяет максимально сэкономить пространство. Так что, если у вас маленькие площади, такая фурнитура — самый подходящий вариант. Благодаря свету, пропускаемому прозрачной дверью, помещение не только покажется визуально большим: эргономичные петли помогут его оптимально организовать.

Выбирая стеклянные двери, сразу же подбирайте и всю необходимую фурнитуру. Ведь она обеспечит и эстетичный вид всей конструкции, и необходимый уровень комфорта, и безопасную эксплуатацию.