От «исполняющих обязанности» пришло  время избавляться

Нельзя говорить о реализации глубоких системных реформ на качественном профессиональном уровне, современном стратегическом, рассчитанном на перспективу государственном управлении без квалифицированных руководителей.

Даже о качественном текущем менеджменте невозможно думать, когда в министерствах, ведомствах, других жизненно важных для государства органах власти месяцами, а то и годами не назначаются руководители. Такой ситуации нужно немедленно положить конец, и народные депутаты во время пленарной недели должны сделать необходимые назначения. Такое мнение высказали в Антикризисном совете общественных организаций, в УСПП.

«Над нами шутят в других государствах, Украина превратилась в страну «исполняющих обязанности» – здесь длительное время нет глав Национального банка, Государственной фискальной службы, Фонда госимущества, Счетной палаты, Государственной службы занятости, ЦИК, министерства агрополитики. Министерство здравоохранения, кстати, свою так называемую реформу умудрилось провести без руководителя – а кто будет отвечать за последствия, какими бы они ни были? То же самое – в большом количестве государственных корпораций, начиная с Укрзализныци. Это совершенно ненормальное, недопустимое состояние дел, существенно снижающее и так беспрецедентно низкий уровень качества, ответственности, профессионализма власти», – убежден председатель Антикризисного совета общественных организаций, президент УСПП Анатолий Кинах.

Некоторое время в общественном сознании поддерживалась мнение, что в нашей стране нет подготовленных управленцев, и только «варяги» во власти спасут страну. Однако очень часто незнание такими менеджерами украинских реалий сослужило им плохую службу, сделало их заложниками местных политических игр. Однако кадровая политика – это не игры, и задача государства – воспитать собственных менеджеров высокого уровня, выстроить национальную систему подготовки кадров государственного управления.

«Убежден, система «исполняющих обязанности» – это не проявление нехватки собственных специалистов, это, с одной стороны, пренебрежение к кропотливой работе создания кадрового резерва, а с другой – проявления низкопробной конкуренции политиков и олигархов, политические торги, коррупционная суета за назначение преданных себе людей любой ценой. «Исполняющий обязанности» означает – ответственных по большому счету нет, долгосрочное планирование не ко времени ... Безусловно, он может быть неплохим управленцем и человеком. Но если чиновник не уверен в своей должности, можно ожидать от него высокой эффективности? Тем более, речь идет не просто о текущей работе – о разработке стратегии по каждому направлению?» – подчеркнул А.Кинах.

По его мнению, кадровая политика в сфере государственной власти является настолько важным делом, что требует исключения любых проявлений политической, личной конъюнктуры ради господства принципов нравственности, профессионализма, опытности, институциональной памяти, государственного подхода, которые и составляют основу современного передового государственного управления. Об этом ни в коем случае нельзя забывать.