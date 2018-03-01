Второй Марш секс-работников: «Стальные яйца» украинской политики!

1 марта «Правительственным кварталом» столицы Украины – от Кабинета Министров мимо Верховной рады к Администрации Президента Украины – второй раз прошел ежегодный «Марш секс-работников», в котором приняли участие несколько десятков секс-работниц и секс-работников. Их поддержали общественные активисты, правозащитники и представители украинских медиа.

Традиционно много участников было в театральных масках, некоторые носили на голове красные каски, а в руках держали самодельные транспаранты и символические красные фонарики.

Участники Марша, который проводился по случаю Международного дня прав секс-работников, который ежегодно отмечается в мире 3 марта, на этот раз традиционно сосредоточились на проблеме нарушения прав секс-работников и призвали первых руководителей исполнительной и законодательной ветвей государственной власти отменить административную ответственность за занятие проституцией (ст.181-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях – Куоап). Эта статья, которая предусматривает штраф до десяти необлагаемых минимумов доходов за занятие индивидуальной проституцией, продолжает использоваться как репрессивный инструмент коррупции, вымогательства, шантажа и насилия по отношению к секс-работникам.

На этот раз, чтобы привлечь внимание государственных чиновников к проблеме искусственной криминализации, организаторы Марша за помощью «двойников» в масках с лицами Петра Порошенко, Владимира Гройсмана, Андрея Парубия, Юрия Луценко символично продемонстрировали желаемую готовность действующей власти отменить устаревшую репрессивную статью, от которой сегодня страдает около 80 тысяч секс-работников в Украине.

За проявленную незаурядное мужество и принципиальность в принятии таких смелых законодательных решений, участники Марша вручили всем вышеуказанным мнимым чиновникам своеобразные символические «награды» - «Стальные яйца»!

Организаторами марша традиционно выступили Всеукраинская Лига «Легалайф» и Альянс общественного здоровья.

Контакты:

БО "Всеукраинская Лига "Легалайф: https://www.legalife.com.ua, тел: 063 963 72 10,

МБФ "Альянс общественного здоровья": www.aph.org.ua

Для информации: первый Марш секс-работников состоялся в Киеве 3 марта 2017 года. Больше информации о прошлогоднюю акцию - http://aph.org.ua/uk/novyny/uryadovym-kvartalom-stolytsi-ukrayiny-projshov-pershyj-marsh-seks-pratsivnykiv/