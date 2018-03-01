Интернет-магазин детских товаров Mio-toys живет с девизом «Все лучшее - детям»

15:20, 01 марта 2018
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Поэтому для современных родителей не станет проблемой порадовать собственных детишек новыми покупками и подарками.

Важно, что Mio-toys предлагает родителям неисчерпаемый перечень необходимых товарных позиций. На интернет странице магазина есть множество разделов, которые вмещают нужные детские товары:

  • - Раздел детские игрушки вмещает мягкие, деревянные игрушки и конструкторы для разных возрастных категорий и для новонарожденных. Для мальчишек - машинки, игрушки на радиоуправлении, герои мультфильмов, оружие и шпионские наборы, транспорт и трансформеры.  Для девочек - куколки и колясочки. Так же имеются светильники и ночники.
  • - Игры: настольные, тематические и игровые наборы.
  • - Товарные позиции для обучения и творчества: книги, музыкальные инструменты, развивающие забавы и наборы для творческих затей.
  • - Транспорт для детишек представлен довольно объёмным разнообразием. В наличии есть электромобили и электротранспорт, картинги педальные, велосипеды, самокаты, ролики, скейтборды, санки. А кроме того имеются велокресла, каталки и качалки, ходунки.
  • - Коляски и автокресла: все разновидности колясок, автокресел и аксессуары, а так же бустеры.
  • - Товары для гигиены и ухода.
  • - Повседневная и надувная мебель.
  • - Спортивные и летние товары.
  • - Рюкзаки.
  • - Продукция украинского производителя.
  • - Детские аксессуары.

Преимущества перед конкурентами

Среди огромного количества магазинов, родители отдают предпочтения Mio-toys. Цель магазина заключается в счастливой улыбке маленького карапуза. К существенным плюсам магазина относится:

  • - Выгодные цены.
  • - Широкий спектр предлагаемых товаров.
  • - Товар первоклассных брендов.
  • - Доставка без задержек по всей территории Украины и наличие пункта самовывоза.
  • - Высококвалифицированные консультанты.

Данный интернет-магазин детских игрушек сотрудничает напрямую с надежными брендами и производителями, что позитивно отражается на цене. Весь товар отвечает последним сертификатам качества.

Если возникли вопросы, можно самостоятельно позвонить или заказать звонок на сайте и  консультант с радостью поможет разобраться в любом вопросе.

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