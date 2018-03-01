Интернет-магазин детских товаров Mio-toys живет с девизом «Все лучшее - детям»
Интернет магазин для детей Мио-Тойз славится высококачественным, проверенным и надежным ассортиментом и доступными ценами.
Поэтому для современных родителей не станет проблемой порадовать собственных детишек новыми покупками и подарками.
Важно, что Mio-toys предлагает родителям неисчерпаемый перечень необходимых товарных позиций. На интернет странице магазина есть множество разделов, которые вмещают нужные детские товары:
- - Раздел детские игрушки вмещает мягкие, деревянные игрушки и конструкторы для разных возрастных категорий и для новонарожденных. Для мальчишек - машинки, игрушки на радиоуправлении, герои мультфильмов, оружие и шпионские наборы, транспорт и трансформеры. Для девочек - куколки и колясочки. Так же имеются светильники и ночники.
- - Игры: настольные, тематические и игровые наборы.
- - Товарные позиции для обучения и творчества: книги, музыкальные инструменты, развивающие забавы и наборы для творческих затей.
- - Транспорт для детишек представлен довольно объёмным разнообразием. В наличии есть электромобили и электротранспорт, картинги педальные, велосипеды, самокаты, ролики, скейтборды, санки. А кроме того имеются велокресла, каталки и качалки, ходунки.
- - Коляски и автокресла: все разновидности колясок, автокресел и аксессуары, а так же бустеры.
- - Товары для гигиены и ухода.
- - Повседневная и надувная мебель.
- - Спортивные и летние товары.
- - Рюкзаки.
- - Продукция украинского производителя.
- - Детские аксессуары.
Преимущества перед конкурентами
Среди огромного количества магазинов, родители отдают предпочтения Mio-toys. Цель магазина заключается в счастливой улыбке маленького карапуза. К существенным плюсам магазина относится:
- - Выгодные цены.
- - Широкий спектр предлагаемых товаров.
- - Товар первоклассных брендов.
- - Доставка без задержек по всей территории Украины и наличие пункта самовывоза.
- - Высококвалифицированные консультанты.
Данный интернет-магазин детских игрушек сотрудничает напрямую с надежными брендами и производителями, что позитивно отражается на цене. Весь товар отвечает последним сертификатам качества.
Если возникли вопросы, можно самостоятельно позвонить или заказать звонок на сайте и консультант с радостью поможет разобраться в любом вопросе.