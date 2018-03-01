Интернет-магазин детских товаров Mio-toys живет с девизом «Все лучшее - детям»

Индивидуальность каждого малыша проявляется с первых минут жизни, но как правило детишки не отличаются аккуратностью и бережностью. Поэтому мамам частенько приходится обновлять атрибуты детской жизни.

Интернет магазин для детей Мио-Тойз славится высококачественным, проверенным и надежным ассортиментом и доступными ценами.

Поэтому для современных родителей не станет проблемой порадовать собственных детишек новыми покупками и подарками.

Важно, что Mio-toys предлагает родителям неисчерпаемый перечень необходимых товарных позиций. На интернет странице магазина есть множество разделов, которые вмещают нужные детские товары:

- Раздел детские игрушки вмещает мягкие, деревянные игрушки и конструкторы для разных возрастных категорий и для новонарожденных. Для мальчишек - машинки, игрушки на радиоуправлении, герои мультфильмов, оружие и шпионские наборы, транспорт и трансформеры. Для девочек - куколки и колясочки. Так же имеются светильники и ночники.

Раздел детские игрушки вмещает мягкие, деревянные игрушки и конструкторы для разных возрастных категорий и для новонарожденных. Для мальчишек - машинки, игрушки на радиоуправлении, герои мультфильмов, оружие и шпионские наборы, транспорт и трансформеры. Для девочек - куколки и колясочки. Так же имеются светильники и ночники. - Игры: настольные, тематические и игровые наборы.

Игры: настольные, тематические и игровые наборы. - Товарные позиции для обучения и творчества: книги, музыкальные инструменты, развивающие забавы и наборы для творческих затей.

Товарные позиции для обучения и творчества: книги, музыкальные инструменты, развивающие забавы и наборы для творческих затей. - Транспорт для детишек представлен довольно объёмным разнообразием. В наличии есть электромобили и электротранспорт, картинги педальные, велосипеды, самокаты, ролики, скейтборды, санки. А кроме того имеются велокресла, каталки и качалки, ходунки.

Транспорт для детишек представлен довольно объёмным разнообразием. В наличии есть электромобили и электротранспорт, картинги педальные, велосипеды, самокаты, ролики, скейтборды, санки. А кроме того имеются велокресла, каталки и качалки, ходунки. - Коляски и автокресла: все разновидности колясок, автокресел и аксессуары, а так же бустеры.

Коляски и автокресла: все разновидности колясок, автокресел и аксессуары, а так же бустеры. - Товары для гигиены и ухода.

Товары для гигиены и ухода. - Повседневная и надувная мебель.

Повседневная и надувная мебель. - Спортивные и летние товары.

Спортивные и летние товары. - Рюкзаки.

Рюкзаки. - Продукция украинского производителя.

Продукция украинского производителя. - Детские аксессуары.

Преимущества перед конкурентами

Среди огромного количества магазинов, родители отдают предпочтения Mio-toys. Цель магазина заключается в счастливой улыбке маленького карапуза. К существенным плюсам магазина относится:

- Выгодные цены.

Выгодные цены. - Широкий спектр предлагаемых товаров.

Широкий спектр предлагаемых товаров. - Товар первоклассных брендов.

Товар первоклассных брендов. - Доставка без задержек по всей территории Украины и наличие пункта самовывоза.

Доставка без задержек по всей территории Украины и наличие пункта самовывоза. - Высококвалифицированные консультанты.

Данный интернет-магазин детских игрушек сотрудничает напрямую с надежными брендами и производителями, что позитивно отражается на цене. Весь товар отвечает последним сертификатам качества.

Если возникли вопросы, можно самостоятельно позвонить или заказать звонок на сайте и консультант с радостью поможет разобраться в любом вопросе.