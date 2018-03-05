Вода - первое правило тренировки от Элины Свитолиной

В среду, 28 февраля в рамках старта национальной кампании «Моршинская спорт - ПЕРВОЕ ПРАВИЛО ТРЕНИРОВОК» при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины четвертая ракетка мира Элина Свитолина провела открытую тренировку. Спарринг-партнером первой ракетки Украины стали воспитанники столичной спортивной школы №17.

Программа «Моршинская Спорт – ПЕРВОЕ ПРАВИЛО ТРЕНИРОВОК» направлена на то, чтобы вдохновить украинцев вести активный образ жизни и держать себя в форме. И делать это правильно – с поддержкой гидробаланса во время тренировок. Ведь при физических нагрузках ничто так не истощает организм, как потеря жидкости. И ничто так просто не компенсирует эту потерю – как легкий минеральный состав природной воды из моршинских источников.

Именно поэтому, Водный бренд №1 и Первая ракетка Украины Элина Свитолина стали партнерами, чтобы сформировать у украинцев полезную привычку – поддерживать свой водный баланс, ежедневно употребляя чистую природную воду.

«Во время тренировок мы теряем огромное количество воды, а с ней и энергию, поэтому у меня есть правило – на корте со мной всегда «Моршинская». Так я поступаю и во время тренировок, и, когда выступаю на соревнованиях. «Моршинской» я доверяю, потому что знаю и люблю ее вкус с детства. Эта вода, родом из любимых Карпат, так что на каком бы корте я не играла, пусть даже в далекой Австралии, со мной всегда - глоток Родины»,- признается Свитолина.

Это первое подобное мероприятие в рамках национальной инициативы. Весной организаторы планируют провести открытые тренировки с другими спортсменами. Каждый желающий сможет научиться правильно тренироваться и освоить основные принципы успешных и эффективных тренировок.