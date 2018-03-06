Курорт Трускавец: отдых и оздоровление 2 в 1

Скидки до 40% на проживание и лечение в Трускавце от “Покупон”.

В Украине в среднем 13% всего населения имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом и страдают от заболеваний почек. Для того, чтобы постоянно находится в стадии ремиссии и не страдать от обострений, врачи рекомендуют оздоравливаться на курортах минеральных вод. В зависимости от типа заболевания, врач посоветует, какая минеральная вода подойдет в конкретном случае. На территории Украины находятся 80 источников минеральных вод.

Трускавец – один из самых популярных бальнеологических курортов Украины, который расположен в предгорье Карпат. Популярность курорту принесла уникальная минеральная вода «Нафтуся», которая способствует нормализации обмена веществ, выведению из почек песка и небольших микролитов, а также укреплению иммунитета. Однако, у воды - характерный привкус, благодаря содержанию в составе веществ нефтяного происхождения. В Трускавце показано лечение тем, у кого воспалительные процессы в печени и желчевыводящих путей, желчекаменная болезнь, хронические воспалительные процессы почек и мочевыводящих путей, мочекаменная болезнь, нарушение обменных веществ, болезни желудка и мочеполовой системы.

На территории курорта - 29 санаториев и 26 гостиниц и отелей разного уровня. На базе санаториев и отелей Трускавца также организована лечебная база, которая включает обязательную консультацию врача, который назначает соответствующее лечение и расписывает прием минеральных вод. Ежегодно Трускавец принимает около 500 тысяч отдыхающих. Стоимость на проживание и лечение зависит от сезона пребывания. Самые низкие цены в низкий сезон с середины января по конец апреля, после 11 мая и до конца июня, и с середины ноября до начала новогодних праздников. Стоимость значительно увеличивается в высокий и праздничный сезон. Однако с сайтом «Покупон» всегда будете в курсе акций от санаториев и отелей Трускавца в любой сезон. Скидки на проживание и лечение достигают 40 % и включают несколько вариантов размещения.

Из развлечений курорт предлагает прогулки по парку, посещение спа-центров, кинотеатра, концертов украинских и мировых звезд, спектаклей, клубов и дискотек. В городе также много кафе и ресторанов в разных ценовых категориях и с разнообразными кухнями: начиная от местной до европейской. К тому же, из Трускавца предлагается отправиться на экскурсии на озеро Синевир, Закарпатье, Львов, в Почаев, в зимний период также предлагаются однодневные туры на горнолыжные курорты. Другими словами, в Трускавце можно отдохнуть и оздоровиться.