На канале Paramount Comedy стартует популярный американский ситком «Мамочка»

Культовая комедия на украинском.

С 6 марта на канале молодежного юмора Paramount Comedy стартует ситком «Мамочка». Комедийная драма в лучших традициях показывает семейные отношения, из которых точно не стоит брать пример. История о матери-одиночке с нелегким прошлым имеет ряд престижных американских наград, среди которых: победа в номинации премии Critics' Choice Television Award (Выбор телевизионных критиков) и номинант премии People's Choice Awards (Выбор народа). Адаптацию сериала на украинский язык подготовила группа 1+1 медиа.

Один из авторов сериала Чак Лорри, работал над известными «Теория большого взрыва», «Два с половиной человека», «Майк и Молли» и другими. Главные роли в сериале исполняют Анна Фарис и Элисон Дженни, последняя получила премии «Эмми» за роль в сериале «Мамочка», а также премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

По сюжету, главная героиня Кристи Планкетт преодолела зависимость от вредных привычек, после чего устроилась официантом в роскошном ресторане. Ее мать, Бонни Планкетт, прошла такой же путь и хочет наладить отношения с дочерью. У Кристи двое детей: старшая дочь Вайолет и младший сын Роско. Несмотря на все, она пытается изменить свою жизнь к лучшему, но превращается это в забавные ситуации.

«Надеюсь, зрителям понравится очередное творение Чака Лорри, еще и в качественной украинской адаптации. Я уверена, что многие помнят актрису Анну Фарис, которая сыграла главную героиню в фильме «Очень страшное кино». Считаю, сериал «Мамочка» прекрасно подойдет для просмотра после напряженного рабочего дня», – рассказывает Оксана Петришин, генеральный продюсер канала Paramount Comedy.

Посмотреть сериал «Мамочка» можно по вторникам в 21:00 на канале Paramount Comedy. Повтор в воскресенье в 21:00.

Напомним, Paramount Comedy – это украинская адаптация американского кабельного телеканала Comedy Central. Дистрибуцией канала Paramount Comedy занимается группа 1+1 медиа.

Узнать о наличии Paramount Comedy в вашем пакете – можно у своего кабельного оператора.