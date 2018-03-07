Краткий обзор бюджетных мотокос от «СтройТех»: менее 2000 гривен за качественную технику!

Недорогие мотокосы не редкость для нашего рынка. Но есть бренды, которых смело можно назвать «однодневками». В тоже время Stroyteh.ua предлагает рассмотреть бюджетные варианты бензокос, которые на рынке не первый год и успели себя зарекомендовать не просто, как дешевая техника из Китая, но и как качественная альтернатива технике от дорогих брендов.

К таким производителям можно отнести Forte, Werk и Grunhelm. Некоторые модели этих мотокос поставляются на рынок Украины более 5 лет! При этом названия ни разу не изменялись, что еще раз подтверждает высокое качество продукции.

Весь перечень таких моделей выглядит так:

- Forte (БMK-2553, БMK-2800, БMK-3100 Professional);

- Werk (WB-4500, WB-5300) ;

- Grunhelm (GR-45 Power Line, GR-53 Power Line, GR-3200 Professional).

Шесть из восьми агрегатов – это мотокосы средней мощности (2200-2800 Вт), укомплектованные плечевым ремнем и минимальным набором аксессуаров (косильная головка и нож). Все они оснащены «велосипедной рукояткой» и неразборной штангой, что только повышает прочность конструкции. Некоторые из моделей теперь поставляются с изначально отделенным редуктором от штанги. Установить его не составит труда, а вот более компактная упаковка позволят и впредь осуществлять бесплатную доставку. Стоимость агрегатов варьируется в пределах 1700-1900 грн., в зависимости от продавца и курса валют. По статистике за прошлый год самая популярная модель в этой ценовом сегменте - Forte БMK-2553.

Профессиональные мотокосы Forte БMK-3100 Professional и Grunhelm GR-3200 Professional

Эти модели стоят особняком и неслучайно имеют приставку «Professional». Несмотря на то, что некоторые параметры отличаются, они очень похожи. И если судить исключительно по картинке, то создается впечатление, что разница только в цвете. Тем не менее, GR-3200 модель поновее и имеет увеличенное число оборотов в сравнении с БMK-3100 (8000 об/мин и 7000 об/мин, соответственно). Мощность также разная – 3500 Вт и 3000 Вт. В тоже время, мотокоса Форте на рынке намного дольше и на данный момент считается эталонной среди недорогих моделей.

Кроме повышенной мощности они выделяются комплектацией. Косы оснащены удобным двухплечевым (ранцевым) ремнем, который значительно снижает нагрузку на руки и позволяет более уверенно контролировать бензокосу. При длительной работе это чуть ли не ключевая особенность. В комплекте идет зубчатый нож – мелочь, а приятно. Особенно, если учесть, что стоимость этих агрегатов всего на 200-300 гривен выше, описанных выше. Эти модели оснащены усиленными рукоятками и проходят более серьезную проверку двигателей.

Посмотреть все мотокосы можно на сайте главного официального дилера https://stroyteh.ua/category/motokosy-trimmery/. Там же есть не только характеристики и описания, но и отдельные инструкции к каждой модели. На территории Украины расположены 33 сервисных центра этих производителей, так что эта техника прослужит долгие годы.