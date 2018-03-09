Где оформить выгодный кредит онлайн?

Онлайн-кредитование в Украине набирает обороты и понемногу меняет классическую наличную форму выдачи денег. Причинами этого является развитие платежных систем и удобство такого способа получения средств, который позволяет проводить все финансовые операции и платежи, не вставая из-за компьютера. Деньги онлайн на карту без справки, залога и поручителей можно получить в одном из отделений компании «ШвидкоГроші», которая работает в сфере экспресс-кредитов с 2011 года и имеет несколько сотен отделений в 42 городах Украины, включая Киев.

Получение онлайн-кредита «ШвидкоГроші»

Получить деньги онлайн на карту одного из украинских банков может каждый гражданин Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Для этого нужно заполнить анкету и указать паспортные данные, идентификационный код и номер мобильного телефона. Время рассмотрения заявления сотрудниками банка составляет около 20 минут, а количество положительных решений о предоставлении средств превышает 90%. Получить деньги на карту в режиме онлайн могут:

• студенты;

• фрилансеры;

• пенсионеры;

• заемщики с плохой кредитной историей;

• граждане без официального места работы.

Каждая категория клиентов получает равные возможности пользования и уплате взятых в долг средств. Минимальная сумма займа составляет 400 гривен, а максимальная 5000 грн, но она может быть увеличена для постоянных клиентов. Также всем заемщикам «ШвидкоГроші» доступна услуга пролонгации, которая позволяет увеличить стандартный срок погашения в 14 дней на неограниченный срок с условием своевременной уплаты процента за пользование денежными средствами, который составляет 2% в день.

Погашение займа

Компания выдает деньги онлайн на карту на любые цели и не устанавливает фиксированных дат внесения платежей в пределах срока действия кредитного договора. Кроме этого для уплаты задолженности Клиент может воспользоваться:

• личным кабинетом на сайте «ШвидкоГроші» в режиме онлайн;

• любым банковским отделением;

• офисом компании в своем городе.

Платить онлайн-кредит проще всего именно через интернет. Этот способ позволяет вносить платежи в любое время из любого города на территории Украины и вне ее. Для этого надо ввести номер платежной карты и указать сумму, которая будет перечислена на счет компании. Банковские отделения подойдут для оплаты в городах, где нет офисов «ШвидкоГроші», потому что обслуживание в последних значительно удобнее и быстрее.

Преимущества кредита онлайн от «ШвидкоГроші»

Компания предоставляет клиентам возможность пользоваться полноценным онлайн сервисом кредитования и получать, не вставая из-за компютера. Кроме этого заемщики получают:

• быстрое оформление и зачисление средств на карту;

• «прозрачные» условия кредитования;

• возможность пролонгации срока действия займа;

• широкий выбор инструментов для обслуживания долга;

• круглосуточную доступность сервиса для получения денег в кредит онлайн.

Если возникает срочная потребность в деньгах, оформление кредита на сайте компании «ШвидкоГроші» позволит сэкономить время и силы, получив нужную сумму мгновенно на банковскую карту.