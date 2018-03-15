Разнообразие янтарных сувениров – ценность солнечного камня

Через много веков и времени прошёл осколок солнца, который всем известен как янтарь. Его полезные свойства, глубина цвета, разнообразие оттенков привлекали внимание покупателей.

Янтарь широко применялся для создания украшений и аксессуаров, предметов интерьера и сувениров, которые преподносились в качестве подарков. Сегодня данные изделия являются признаком роскоши. Антиквариат по достоинству ценится коллекционерами, а украшения из янтаря на протяжении десятилетий не теряют своей актуальности.

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Особенности и свойства янтаря

Изменённая смола деревьев характеризуется пластичностью, глубиной красок солнечного луча или огня. Камень распространён в различных оттенках и представлен несколькими разновидностями. Но в природе встречаются и уникальные варианты таких цветов, как:

- голубой;

- зелёный;

- красный.

В ювелирном мастерстве используются исключительно крупные и чистые экземпляры. Другие виды застывшей многовековой смолы применяются для создания прессованного янтаря. Из него производится огромное количество деталей и аксессуаров, которые становятся «изюминкой» различных предметов.

Природа наделила камень уникальными полезными свойствами. Ещё в древности верили, что янтарь защищает от сглаза. И если в его магических свойствах можно усомниться, то лечебное воздействие доказано. Камень является эффективным лекарством от многочисленных заболеваний, он широко применяется в медицинской практике. Янтарь помогает в лечении ангины, мигрени, варикозного расширения вен. Камень оказывает положительное действие на весь организм, нормализуя работу щитовидной железы и пищеварительной системы, регенерацию клеток, ускоряя обмен веществ. Ношение украшений из янтаря снижает вероятность развития опухолей и опасных новообразований, обеспечивая полноценное функционирование всего организма и отличное самочувствие.

Ценность камня и разнообразие сувениров

Количество залежей янтаря стремительно приближается к концу. Объёмы осколков солнца с каждым годом уменьшаются, чем повышается ценность камня. Несмотря на это, купить изделия и сувениры из янтаря могут все желающие. Ассортимент предложений представлен различными предметами:

- украшения и аксессуары;

- панно, иконы, картины;

-статуэтки и подсвечники;

- светильники.

Янтарь отлично сочетается с драгоценными металлами. Вниманию коллекционеров представлен большой выбор сувениров из солнечного камня и серебра. Такие изделия являются не только украшением любой коллекции, но и отличными презентами, которые гармонично вольются в интерьер разнообразных стилей.