"Моршинская" представляет: минеральная вода-спрей

Этой весной ТМ «Моршинская» выходит за рамки своей категории и представляет рынку кардинально новый инновационный продукт - «Моршинская» минеральная вода-спрей », даря украинкам не только внутреннее, но и внешнее естественное увлажнение для красоты и сохранения молодости.

Спрей на основе минеральной воды - незаменимое средство для ежедневного ухода за кожей создан специально для украинских женщин, которые следят за собой, заботятся о себе и хотят прекрасно выглядеть. Активные, энергичные, деловые - они могут иметь плотный рабочий график, или наоборот, достаточно времени для заботы о себе. Но их объединяет одно - стремление быть красивыми, чувствовать себя уверенно и комфортно, поддерживая естественную увлажненность кожи. «Моршинская» минеральная вода-спрей» быстро и легко," на ходу "вернет ощущение свежести и поддержит водный баланс кожи - надежный партнер вашей красоты и молодости 365 дней в году, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.

Новый продукт будет представлен в трех удобных форматах 250 мл, 150 мл и 50 мл - потому позволит мгновенно освежить, увлажнить кожу и поддержать необходимый гидробаланс в любой ситуации - в путешествии, на работе, дома или на прогулке.

Генеральный директор IDS Borjomi Ukraine Марко Ткачук:

«Моршинская» минеральная вода-спрей » - это для нас совершенно уникальный опыт, когда естественный продукт для внутреннего потребления переходит в совершенно новую для себя категорию средств для ухода за собой и переформатируется в средство для наружного использования. Мы впервые представлены на территории красоты. Компания приложила максимум усилий для того, чтобы представить этот инновационный продукт украинским женщинам именно в начале весны, чтобы подчеркнуть их естественную красоту и помочь сохранить молодость и свежесть и мы надеемся, что спрей навсегда поселится в каждой женской сумочке".