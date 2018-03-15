"Моршинская" представляет: минеральная вода-спрей

17:15, 15 марта 2018
Окно
1
false

Новый продукт будет представлен в трех удобных форматах 250 мл, 150 мл и 50 мл - потому позволит мгновенно освежить, увлажнить кожу и поддержать необходимый гидробаланс в любой ситуации - в путешествии, на работе, дома или на прогулке.

Генеральный директор IDS Borjomi Ukraine Марко Ткачук:

«Моршинская» минеральная вода-спрей » - это для нас совершенно уникальный опыт, когда естественный продукт для внутреннего потребления переходит в совершенно новую для себя категорию средств для ухода за собой и переформатируется в средство для наружного использования. Мы впервые представлены на территории красоты. Компания приложила максимум усилий для того, чтобы представить этот инновационный продукт украинским женщинам именно в начале весны, чтобы подчеркнуть их естественную красоту и помочь сохранить молодость и свежесть и мы надеемся, что спрей навсегда поселится в каждой женской сумочке".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter