Украинское фантастическое кино

17:39, 16 марта 2018
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Украинское кино продолжает набирать обороты. Наконец начал развиваться такой современный и весьма актуальный в мире жанр, как фантастика. По прогнозам экспертов «БОБОТ» однозначно найдет своего зрителя и продолжит историю успеха украинского кино в прокате.

«Вместе с командой мы попытались придумать невероятно большую космическую вселенную для этого фильма, часть которой вы увидите в «Боботе». Эта история о том, что можно достичь всего, если уверенно делаешь первый шаг и не сдаешься. В фильме использована музыка Олега «Фагота» Михайлюты (фронт-мэн группы ТНМК) и других талантливых отечественных композиторов, которая органично дополняет сюжет картины. Мы очень надеемся, что нам удалось создать зрелищную ленту, которая сможет увлечь всех кому близка фантастика и кто влюблен в спецэффекты», - сказал Максим Ксьонда, режиссер.

«Мы замахнулись на достаточно высокий уровень современной графики и качественных спецэффектов. Могу с уверенностью сказать, что тот объем, который мы планируем реализовать, а это почти половина хронометража всего фильма, в Украине еще никто до нас не делал», - рассказал Алексей Москаленко, продюсер.

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Синопсис:

Когда мир поглотит темнота, землю заполонят неизвестные существа, которые тысячи лет выжидали момента, чтобы совершить страшное покушение на человечество. Именно тогда и появится неизвестный спаситель, который способен победить силы зла. Кто этот герой и восторжествует ли свет над тьмой, узнаешь летом 2018.

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