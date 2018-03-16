Украинское фантастическое кино

Вышел второй официальный тизер фильма "Бобот".

В сети появился второй официальный тизер украинской фантастической ленты «БОБОТ», снятой студией Mental dRive при поддержке Госкино Украины. Фильм выйдет на широкие экраны летом 2018 года.

Украинское кино продолжает набирать обороты. Наконец начал развиваться такой современный и весьма актуальный в мире жанр, как фантастика. По прогнозам экспертов «БОБОТ» однозначно найдет своего зрителя и продолжит историю успеха украинского кино в прокате.

«Вместе с командой мы попытались придумать невероятно большую космическую вселенную для этого фильма, часть которой вы увидите в «Боботе». Эта история о том, что можно достичь всего, если уверенно делаешь первый шаг и не сдаешься. В фильме использована музыка Олега «Фагота» Михайлюты (фронт-мэн группы ТНМК) и других талантливых отечественных композиторов, которая органично дополняет сюжет картины. Мы очень надеемся, что нам удалось создать зрелищную ленту, которая сможет увлечь всех кому близка фантастика и кто влюблен в спецэффекты», - сказал Максим Ксьонда, режиссер.

«Мы замахнулись на достаточно высокий уровень современной графики и качественных спецэффектов. Могу с уверенностью сказать, что тот объем, который мы планируем реализовать, а это почти половина хронометража всего фильма, в Украине еще никто до нас не делал», - рассказал Алексей Москаленко, продюсер.

Линк на скачивание тизера

Синопсис:

Когда мир поглотит темнота, землю заполонят неизвестные существа, которые тысячи лет выжидали момента, чтобы совершить страшное покушение на человечество. Именно тогда и появится неизвестный спаситель, который способен победить силы зла. Кто этот герой и восторжествует ли свет над тьмой, узнаешь летом 2018.