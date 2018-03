Дочка Леры Бородиной и Антона Лирника стала амбассадором Детской медиашколы 1+1 медиа

Baby-блогер Соня Лирник, дочка известной украинки Леры Бородиной, основательницы сервиса Oh My Look, и популярного шоумена Антона Лирника стала амбассадором Детской медиашколы Высшей школы Media & Production, занятия в которой стартуют уже 17 марта.

Соня Лирник, известная под ником Соня Ли, как начинающий детский видео- и инстаграм-блогер, будет сотрудничать с Детской медиашколой на протяжении двух месяцев. У девочки более 30 тысяч подписчиков, однако она хочет подойти к вопросу собственного канала серьезно. С целью научиться делать все сама, Соня будет посещать занятия и делиться впечатлениями, как она применяет получение знания для того, чтобы развивать свой аккаунт и быть, хоть юным, но профессионалом. Также Соня на себе протестирует вовлеченность в процесс тренеров и их работу со всеми участниками школы.

За организацией обучения, как мама, будет наблюдать Лера Бородина и делиться своими впечатлениями.

«Думаю, что обучение в Детской медиашколе отлична возможность для родителей за два месяца понять, к чему у их детей есть способности, что им интересно, чтобы вследствие не пропустить тот самый момент и поддержать желания своих деток. Я очень рада, что Соня определилась со сферой, которая ей нравится, и что теперь она целенаправленно и самостоятельно хочет развиваться в этом. Моя задача, как мамы, поддерживать своего ребенка в ее начинаниях», − комментирует Лера Бородина.

В Высшей школе Media & Production рассказали, что классические медиаканалы менее эффективны в работе с такой целевой аудиторией, как дети. Благодаря Соне в медиашколе надеются не только охватить юную возрастную аудиторию, но и показать, что сегодня необходимо выходить за рамки обучения классических школ, предлагая миллениалам именно те знания, которые нужны их поколению.