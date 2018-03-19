День защиты прав потребителя: дракон, студенты и фискальные чеки

15 марта в Киевском национальном торгово-экономическом университете состоялись мероприятия в честь Международного Дня защиты прав потребителей.

В рамках Х Консамерского фестиваля активисты Творческого рекламного объединения студентов кафедры маркетинга и рекламы КНТЭУ подготовили фотозону-флешмоб, образовательный стенд и видео-экспозицию рекламных работ, посвященных популяризации фискального чека.

Наибольший интерес вызвал интерактивный стенд, который мог дополнить каждый участник флешмоба: «серый» дракон изображал опасность, которую содержит в себе рынок товаров, попавших в Украину без официального таможенного контроля и при покупке которых не выдают фискальный чек. А вот на щит рядом с драконом каждый мог наклеить свой фискальный чек и укрепить защиту потребителя от нелегального товара.

Студенты, школьники, преподаватели и гости с удовольствием поддержали этот флеш-моб, а также фотографировались в фото-зоне.

Заведующий кафедрой маркетинга и рекламы, доктор экономических наук Евгений Ромат рассказал о том, что один из кейсов творческого батла «Рекламный полигон», который в 2017 году состоялся в Одессе, был посвящен популяризации идеи фискальных чеков как надежного способа идентификации продавца и залог его ответственности за качество товара и услуги. Видеостенд с самыми удачными работами конкурсантов дополнял экспозицию.

Алевтина Белецкая, пресс-секретарь Группы компаний «ФОКСТРОТ», неизменный партнер университета, присоединилась к поздравлениям и как представитель бизнеса поддержала инициативу студентов.

«Наступила эра маркетинга эмоций, и сегодня продавцы борются за лояльность покупателя не только продукцией, для нас важно сделать покупателя счастливым, ведь он снова вернется на нашу интернет-страницу или в магазин за счастьем-покупкой, - пояснила активность бренда в области защиты прав потребителей Алевтина Белецкая. - Защищая права потребителя, мы оберегаем его комфорт, укрепляем лояльность, увеличиваем наше конкурентное преимущество, а значит усиливаем позиции на рынке».

К празднику в КНТЭУ присоединились и почетные гости: председатель государственной службы по вопросам защиты прав потребителей Владимир Лапа и Константин Грубич, журналист, ведущий телепрограммы «Знак качества», известный защитник прав потребителей и борец за высокое качество товаров, не забывая о своей журналистской обязанности, тут же, возле дракона, создал собственный репортаж с места событий.

Справка: в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности бренд «Фокстрот» реализует ряд образовательных проектов. В 2014 г. ГК «Фокстрот» подписала договор о сотрудничестве с Киевским национальным торгово-экономическим университетом, усилив инициативы преподавателей и студентов КНТЕУ собственным инициативам по развитию отрасли. Специалисты бизнеса посещают открытые лекции в КНТЭУ, консультируют преподавателей, как работодатели, возглавляют профильные экзаменационные комиссии. В конце 2014 совместными усилиями специалистов «Фокстрота» и научных сотрудников КНТЭУ разработано инновационное в ритейле методическое пособие «Маркировка электробытовых товаров и телерадиотоваров: руководство для сотрудников розничной торговли».

В 2015 году Группа компаний «Фокстрот» инициировала создание первого профессионального стандарта для «Продавца-консультанта непродовольственных товаров» на базе компетенций продавцов-консультантов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». В 2016 году разработанный совместно с 11 ритейлерами отрасли и преподователеями КНТЕУ оригинал профессионального стандарта продавца-консультанта непродовольственных товаров размещен в общенациональном Репозитарии профессиональных квалификаций Федерации работодателей Украины.