Kinder и Оксфордский университет объединяют усилия в сфере разработок и исследования технологий цифрового обучения

Бренд Kinder компании Ferrero и Оксфордский университет в рамках трехлетнего проекта начинают работу по разработке контента приложения и проведению исследований в области применения цифровых технологий с целью обучения детей.

Объединение волшебного мира Kinder и высочайшего научного потенциала Оксфордского университета направлено на проведение исследований и разработку образовательного контента и платформы “родительского контроля” для специального приложения Magic Kinder, которые в свою очередь должны способствовать более тесному взаимодействию и совместному обучению родителей и детей.

В рамках такого партнерства будет реализована программа исследований, нацеленных на получение более полного представления о методах обучения детей с применением цифровых технологий. В частности, выдающийся научно-исследовательский потенциал Оксфордского университета и экспертные знания в сфере детского развития лягут в основу создания полноценного контента, направленного на поддержку ключевых аспектов обучения детей.

Бренд Kinder стремится объединить усилия с Оксфордским университетом, поскольку считает чрезвычайно важным поддержать родителей, которые ежедневно сталкиваются с проблемами воспитания детей в современном мире, а также повсеместно предоставить детям возможности для бесплатного обучения. В то же время Оксфордский университет признает, что миллионы детей во всем мире используют цифровые технологии в наиболее важные моменты своего развития. Работая вместе с Kinder над приложением Magic Kinder, эксперты Департамента образования Оксфордского университета надеются внести свой вклад в формирование обучающего контента и подготовить четко выверенную исследовательскую программу, способную проанализировать основные результаты в процессе обучения детей.

«Бренд Kinder заботится о всестороннем и счастливом развитии детей и считает, что технологии действительно могут помочь родителям успешно выполнить их главную в жизни задачу – обеспечить гармоничное развитие своих детей», – сообщил Марко Де Грегори, директор по глобальному развитию бренда Kinder. «При содействии Оксфордского университета мы сможем предложить семьям новый уровень интерактивной игры. Обучающий контент будет создаваться ведущими мировыми экспертами, поэтому родители могут быть уверены, что их дети будут заняты деятельностью, способствующей развитию их личности».

«Невозможно переоценить значение качественного обучения для развития детей дошкольного возраста», – поясняет профессор Виктория Мерфи, профессор прикладной лингвистики Оксфордского университета. «Все чаще дети во всем мире взаимодействуют с различными цифровыми образовательными технологиями, которые, по утверждению специалистов, весьма существенны для полноценного развития ребенка. Благодаря нашему сотрудничеству с брендом Kinder мы надеемся разработать выверенную программу исследований для изучения ключевых вопросов обучения с применением цифровых технологий, чтобы лучше понять суть этого процесса и повысить его эффективность».

Сотрудничество бренда Kinder, чьей миссией является помощь в воспитании счастливых детей, и Оксфордского университета, чья стратегическая цель состоит в проведении исследований и развитии системы образования в интересах общества, - станет важным шагом, направленным на повышение вовлеченности родителей в игровое обучение их детей, а также на более глубокое осознание роли цифровых технологий в этом процессе.

Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.magic-kinder.com

Kinder

Kinder является вторым по величине брендом шоколадной продукции в мире, который уже более 50 лет приносит радость семьям. В настоящее время Kinder, представленный в 170 странах, предлагает широкий ассортимент высококачественных продуктов – от шоколадных батончиков до вкусных изделий с игрушкой, которые радуют как детей, так и их родителей. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте www.Kinder.com.

Департамент образования, Оксфордский университет

Департамент образования известен своими достижениями в области научных исследований. Он занял первое место в Соединенном Королевстве по последним оценкам исследовательской деятельности и третье место среди ведущих факультетов образовательных наук в списке «Times Higher 2017». Департамент образования проводит множество совместных исследований с другими отделениями факультета общественных наук и, разумеется, в масштабах Университета в целом; при этом и сам Университет, и его факультет в 2017 году были признаны лучшими в мире. Наши исследования ориентированы на проблемы окружающего мира, поэтому разрабатываемые нами проекты направлены на преобразования не только в области исследований, но и в сфере деятельности правительств, благотворительных организаций, дальнейшего развития промышленности и всех уровней образования. Наше видение цифрового будущего в образовании основывается на опыте, накопленном нашим Департаментом, и в частности на исследованиях проблем молодежи и семьи сквозь призму школьного, профессионального и высшего образования, а также рынка труда.

Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте www.education.ox.ac.uk

Приложение Magic Kinder

Magic Kinder – это мир веселья и обучающих занятий, позволяющий семьям посредством занимательных игр, развивающих видов деятельности, просмотра видео и обсуждения историй в безопасной обстановке вместе играть и учиться.

Загрузите приложение для iOS и Android.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Марина Татарская,

Директор по связям с общественностью

E-mail: Marina.Tatarskaya@ferrero.com

Тел.: +7 495 961 24 00