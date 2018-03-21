1+1 медиа запускает единую кастинг-платформу O-kolo для поиска новых талантов

1+1 медиа запускает кастинг-платформу O-kolo, которая поможет всем желающим, с актерским опытом и без него, принять участие в съёмках проектов 1+1 Продакшн и телеканалов группы, а также откроет новые лица для украинского телевидения.

Одним из проектов, для которого медиагруппа будет искать новых актеров с помощью O-kolo, станет второй сезон популярного сериала «Школа». O-kolo работает в формате онлайн-базы с личным кабинетом. Чтобы в ней зарегистрироваться, необходимо заполнить специальную анкету и загрузить своё фото. Также есть возможность загружать аудио- и видеофайлы.

Следить за корректностью информации и модерировать заполнение анкет будут специалисты медиагруппы. Кроме того, O-kolo предоставляет возможность актерам периодически обновлять информацию о себе и, таким образом, быть всегда на виду у 1+1 медиа.

«Мы работали над O-kolo не один год, и сегодня хотим представить новый ресурс, который обеспечивает прямую коммуникацию между потенциальными участниками проектов 1+1 медиа и нашими кастинг-менеджерами. Приглашаю всех, кто причастен к видеоконтенту и хочет участвовать в его создании, регистрироваться и быть с нами на связи», - говорит Виктория Лезина, генеральный продюсер 1+1 Продакшн.

Первые несколько месяцев O-kolo будет работать в тестовом режиме: специалисты 1+1 медиа будут учитывать пожелания пользователей и улучшать работу нового сайта. В планах группы адаптировать платформу для поиска локаций, костюмов, реквизита и таким образом объединить ключевые направления производства контента для кино, телевидения и интернета в едином удобном онлайн-сервисе.

Кастинг-платформа O-kolo уже открыта для регистрации и доступна по ссылке.