Мужские рубашки в магазине модной одежды Eterna

Мужской гардероб невозможно представить без рубашки, для этого не обязательно быть офисным работником или представителем сферы бизнеса.

В Украине стильные рубашки немецкого бренда Eterna легко купить на сайте http://www.eterna.in.ua/muzhskie-rubashki. Широкий ассортимент моделей позволяет выбрать подходящую рубашки каждому мужчине.

Магазин модной одежды Eterna предлагает: рубашки, трикотаж, аксессуары. Бренд занимается производством не только мужской линии, ассортимент женских рубашек http://www.eterna.in.ua/bluzy-zhenskie отличается от конкурентов своим первоклассным качеством и безупречным стилем.

Мужские рубашки: виды и ценовой диапазон

Есть два основных типа рубашек: классические и спортивные.

Классические модели изготавливают из более мягкой ткани с тонким плетением. Воротник жестче, так как деловой стиль предусматривает наличие галстука. Приглушенные, лаконичные оттенки и принты свойственны классике.

Для casual стиля рубашки изготавливают из оксфорда, фланели, денима и т.д. Принты и цветовая гамма не имеет правил и рамок, допускаются застежки, карманы, эполеты.

Не забывайте, что в деловых рубашках карманы отсутствуют, а при наличии одного – никаких ручек и записок!

Рекомендуется соблюдать общий стиль образа и не сочетать деловую рубашку с джинсами или casual сорочку с классическими брюками. Но умелые модники могут позволить себе искусно сочетать несочетаемое, в том числе полосатые носки с деловым костюмом.

Мужские рубашки отличаются между собой посадкой:

1) Super Slim Fit – этот вид кроя разработан специально для худощавых мужчин;

2) Slim Fit - приталенная рубашка отлично подчеркнет достоинства стройного мужчины;

3) Modern Fit – комфортная посадка с небольшим приталенным эффектом;

4) Comfort Fit – для любителей классического прямого кроя.

Выбрать себе рубашку по душе может себе позволить любой мужчина, рекомендуется покупать качественные сорочки брендов с проверенной репутацией. Главное правило в выборе рубашки: правильный размер. Иначе все впечатление от образа будет испорчено и уже не будет иметь значение качество материала и аккуратность швов.

Сочетайте рубашки с футболками, пиджаками и джемперами. Рубашка в клетку стильно смотрится с белой футболкой, добавьте ещё джинсы и ботинки челси – look готов.

Не экономьте на рубашке, лучше купить джинсы подешевле. Качественная рубашка – как визитка мужчины, не забывайте также о важности внешнего вида обуви. Покосившиеся ботинки неопрятного вида – это жирная точка приятного первого впечатления.

Экспериментируйте, это интересно!