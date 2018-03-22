Геосинтетика и Геотекстиль: какой материал лучше выбрать для ландшафтного дизайна

13:20, 22 марта 2018
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Геосинтетика - это такой материал, для изготовления которого используются натуральные, либо же синтетические полимеры. Он может быть выполнен в виде трехмерной структуры, ленты или полотна.

Выбор данных изделий довольно велик:

●             геосетка - при создании стоянок для автомобилей;

●             георешетка - для укрепления берега;

●             геомембраны - используют для формирования водоемов;

●             габионные конструкции - для оформления откосов, склонов и террас.

В большинстве случаев, специалисты совмещают геотекстиль и геосинтетику. Таким образом, получается прочная, долговечная и аккуратная конструкция.

Для каждого отдельного случая, подбирают определенный тип геосинтетики.

Например:

●             Для озеленения поверхности;

●             Для установки дренажных систем при подтопляемости территории;

●             Мощение - создание дорожек, тропинок и площадок;

●             При укреплении склонов;

●             Для создания искусственных водоемов (озера, пруда, и т.д.).

Также, геосинтетики могут выполнять функции фильтрации и армирования.

Преимущества данных материалов

Если Вам предложили использовать геосинтетику для вышеописанных целей - соглашайтесь не думая. Этот материал неспроста пользуется большой популярностью в ландшафтном дизайне. Во-первых, его можно приобрести по доступной цене. Во-вторых, с ним просто обращаться. И, в-третьих, он поможет сделать Ваш участок привлекательным и уникальным. Кроме того, он превосходно сочетается с остальными материалами. Это свойство особенно ценно при создании серьезных армированных и укрепляющий береговых конструкций.

Геотекстиль и его основные функции

Геотекстиль также широко используется при обустраивании земельного участка.

Чаще всего, его используют в виде различных полотен для:

●             создания площадок, зон, тротуаров;

●             формирования красивых, качественных неровностей;

●             водоемов (искусственных);

●             разделения грунта (выполняет функцию прослойки между истощенным и новым грунтом);

●             защиты гидроизоляции и т.д.

Для работ на участке, рекомендуется приобретать полотно, плотность которого будет не ниже 300 г/кв.м.

К основным плюсам геотекстиля можно отнести:

●             большой ассортимент изделий;

●             универсальность для ландшафтных работ;

●             доступную цену;

●             возможность работать с ним самостоятельно;

●             быстрота и легкость использования.

Сделать выбор между геосинтетикой и геотекстилем практически невозможно. Хоть они и используются для выполнения одной и той же задачи, каждый из этих материалов имеет свои преимущества и особенности. Некоторые ландшафтные дизайнеры советуют использовать сразу оба изделия.

Информация предоставлена для ознакомления компанией “Гео - Синтетика”.

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