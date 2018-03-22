Геосинтетика и Геотекстиль: какой материал лучше выбрать для ландшафтного дизайна
Геосинтетика - что это, и для чего ее используют
Геосинтетика - это такой материал, для изготовления которого используются натуральные, либо же синтетические полимеры. Он может быть выполнен в виде трехмерной структуры, ленты или полотна.
Выбор данных изделий довольно велик:
● геосетка - при создании стоянок для автомобилей;
● георешетка - для укрепления берега;
● геомембраны - используют для формирования водоемов;
● габионные конструкции - для оформления откосов, склонов и террас.
В большинстве случаев, специалисты совмещают геотекстиль и геосинтетику. Таким образом, получается прочная, долговечная и аккуратная конструкция.
Для каждого отдельного случая, подбирают определенный тип геосинтетики.
Например:
● Для озеленения поверхности;
● Для установки дренажных систем при подтопляемости территории;
● Мощение - создание дорожек, тропинок и площадок;
● При укреплении склонов;
● Для создания искусственных водоемов (озера, пруда, и т.д.).
Также, геосинтетики могут выполнять функции фильтрации и армирования.
Преимущества данных материалов
Если Вам предложили использовать геосинтетику для вышеописанных целей - соглашайтесь не думая. Этот материал неспроста пользуется большой популярностью в ландшафтном дизайне. Во-первых, его можно приобрести по доступной цене. Во-вторых, с ним просто обращаться. И, в-третьих, он поможет сделать Ваш участок привлекательным и уникальным. Кроме того, он превосходно сочетается с остальными материалами. Это свойство особенно ценно при создании серьезных армированных и укрепляющий береговых конструкций.
Геотекстиль и его основные функции
Геотекстиль также широко используется при обустраивании земельного участка.
Чаще всего, его используют в виде различных полотен для:
● создания площадок, зон, тротуаров;
● формирования красивых, качественных неровностей;
● водоемов (искусственных);
● разделения грунта (выполняет функцию прослойки между истощенным и новым грунтом);
● защиты гидроизоляции и т.д.
Для работ на участке, рекомендуется приобретать полотно, плотность которого будет не ниже 300 г/кв.м.
К основным плюсам геотекстиля можно отнести:
● большой ассортимент изделий;
● универсальность для ландшафтных работ;
● доступную цену;
● возможность работать с ним самостоятельно;
● быстрота и легкость использования.
Сделать выбор между геосинтетикой и геотекстилем практически невозможно. Хоть они и используются для выполнения одной и той же задачи, каждый из этих материалов имеет свои преимущества и особенности. Некоторые ландшафтные дизайнеры советуют использовать сразу оба изделия.
Информация предоставлена для ознакомления компанией “Гео - Синтетика”.
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