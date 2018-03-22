Как выбрать кроссовки для занятий спортом - рекомендации от магазина спортивной обуви Lotto-sport

Качество и результат тренировок во многом зависит от правильно подобранной обуви. Ведь можно получить такие травмы как растяжение мышц, вывих, разорванные связки и даже перелом, если на Вас будут неподходящие кроссовки.

Чтобы этого не произошло - следует приобрести соответствующую обувь для каждого вида спорта. Так Вы убережете себя от проблем со здоровьем, и сможете быстрее добиться наилучших результатов.

Принципы выбора кроссовок

При большом количестве разнообразных моделей, бывает сложно найти кроссовки, в которых Вам будет легко и удобно. Во-первых, следует определиться с тем, для какого вида спорта, Вам нужна обувь. Во-вторых, обозначить количество денег, которые Вы сможете на них потратить. И, в-третьих, нужно проверить качество кроссовок.

Подбор обуви под виды спорта:

● для футбола - бутсы, с шипами на подошве, и расширенным носком;

● для тенниса - легкие кроссовки с боковой шнуровкой (застежкой);

● для бега - с “дышащими” вставками и гибкой подошвой;

● для баскетбола - высокие кроссовки, надежно фиксирующие ногу.

Выбор кроссовок в первую очередь зависит от предназначения. Они отличаются по покрою, анатомическому строению и материалам.

Присмотрев кроссовки, обратите внимание на:

1. Материал. Хорошие экземпляры делают из натуральной и синтетической кожи, а также из синтетической сетки, которая хорошо пропускает воздух. Зачастую, используют сразу несколько материалов. Например, носок делают их кожи, по бокам - сетка, а задник из полиуретана;

2. Подошва. Она не должна быть очень жесткой. Иначе, в таких кроссовках Вам будет сложно бегать и прыгать. Лучше выбрать образцы с гибкой подошвой, которая снизит нагрузку на стопу, и сделает движения более свободными и легкими;

3. Стельки. Запомните, в кроссовках они должны быть съемными, чтобы Вы могли их заменить и постирать;

4. Застежка. Надежно зафиксировать ногу может только обувь на шнурках. Ни липучки, ни кнопки этого сделать не смогут;

5. Комфорт. Обязательно примерьте кроссовки перед покупкой. Желательно, в них пройтись, попрыгать или побегать. Они не должны сдавливать, парить и доставлять любой другой дискомфорт Вашей ноге.

Выбрать стильные, и в то же время удобные кроссовки можно у любой спортивной марки. Это может быть Nike, New Balance, Adidas, Puma, Reebok или Lotto.

Тем, кто хочет не просто купить кроссовки, а именно приобрести действительно оригинальную и качественную спортивную обувь - следует обратить внимание на марку Lotto.

Преимущества кроссовок от Lotto

Кроссовки от Lotto имеют удобную подошву, верх из прочных, но в то же время комфортных и легких тканей, а шнуровка не дает ноге выскользнуть из обуви в самый неподходящий момент.

К неоспоримым плюсам этого бренда относятся:

● доступные цены;

● большой выбор моделей;

● наличие амортизационных вставок не только в пятке, а в носке подошвы;

● анатомическое строение стельки;

● использование современных и безопасных материалов.