Глава компании ФК «Леогейминг Пей» Алена Дегрик о влиянии FinTech на рынок международных денежных переводов

Возможность быстро и беспрепятственно совершать денежные переводы из одной страны в другую появилась только в конце прошлого столетия. Последнее время мы наблюдаем небывалый прогресс в сфере онлайн-платежей, что стало возможным благодаря развитию FinTech-компаний, успех которых заставил основных игроков данного рынка развиваться и совершенствоваться.

Как Fintech-компании завоевали рынок денежных переводов

Алена Дегрик: Многие современные FinTech-компании (включая TransferWise и Xoom) начинали свою деятельность, предоставляя услуги перевода денежных средств между физлицами. В процессе развития некоторые из них перешли к более простому и понятному современным пользователям формату «p2p». Успех FinTech-компаний оказался настолько впечатляющим, что компания PayPal решила приобрести Xoom за 900 млн долларов. Если говорить о TransferWise, то за 6 лет существования ее стоимость превысила 1 млрд долларов, превратив ее в компанию – «единорога».

Как отмечает глава ФК «Леогейминг Пей», в отличие от других FinTech-компаний, Xoom работают исключительно на территории США, что значительно снижает возможности для активного развития.

Снижаем стоимость международных переводов

Алена Дегрик: Если верить данным Всемирного банка, за последние 7 лет стоимость международных денежных переводов снизилась на 2,5 %, а благодаря развитию FinTech-компаний эта тенденция сохранится и в дальнейшем. Вы можете спросить – почему? Все очень просто – тарифы на денежные переводы в указанных сервисах находятся в районе 5%, в то время, как за услуги банка вам придется отдать 10-11%.

Возможно ли упростить процедуру оформления международных переводов?

Алена Дегрик: До недавних пор отправлять деньги можно было исключительно на банковские счета пользователей. В дальнейшем MoneyGram и Western Union предоставили возможность перечислять денежные средства на физические адреса.

Современные FinTech-компании позволяют своим клиентам осуществлять транзакции, используя для авторизации лишь адрес электронной почты. На сегодняшний день вы можете отправлять денежные переводы из любой точки земного шара, имея под рукой лишь мобильный телефон. Кроме этого, такие компании как WorldRemit и Azimo учредили свои представительства в различных странах, что дает возможность пополнять свои счета посредством наличных средств. В качестве примера можно привести отечественные терминальные сети, работающие не только на Украине, но и за ее пределами.

Как будет развиваться данный рынок в ближайшие годы?

Отвечая на этот вопрос руководитель ФК «Леогейминг Пей» обратила внимание на то, что совсем недавно Western Union и MoneyGram приступили к освоению системы Ripple, основанной на блокчейн-технологии. Это позволит значительно ускорить и обезопасить международные переводы. И кто знает, возможно в ближайшие годы эта технология позволит кардинально преобразовать весь мировой финансовый рынок.