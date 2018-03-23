Как правильно выбрать ракетку для большого тенниса + (Новинки 2018 года)

В большом теннисе, от Вашей ракетки зависит мощность, точность и скорость удара. Именно поэтому, следует серьезно отнестись к ее выбору.

Чтобы научиться играть в теннис, для начала нужно обзавестись необходимой экипировкой.

Как подобрать ракетку под себя

Ракетку подбирают исходя из уровня подготовки:

• Для начинающих - инструмент из чистого графита или его сплава с титаном. Такие ракетки считаются облегченными. Предпочтительнее выбирать модели с широкой поверхностью, чтобы отточить навык игры с мячом. Размер и ширина ручки подбирается индивидуально;

• Для любителей - ракетки с искусственными “струнами” и поверхностью не более 645 кв. см. Допустимый вес - 350 грамм. Баланс должен быть именно по центру. Так, Вам будет удобнее и атаковать и защищаться;

• Для профессионалов - ракетки из вольфрама и графита. Они имеют большой вес, и небольшую поверхность и удлиненные ручки. Вес таких ракеток может достигать 370 грамм.

Для детей подойдут легкие алюминиевые ракетки с большой площадью струнной поверхности. Чем старше ребенок, тем тяжелее должен быть инструмент.

Основные параметры ракеток

Если Вы решили серьезно заняться большим теннисом, то для начала Вам нужно выбрать и купить ракетку, с которой будет одинаково удобно нападать и защищаться.

Критерии отбора данного инструмента:

• Размер “головы”. От него зависит мощность, и маневренность ракетки. Идеальной считается площадь, размер которой от 85 до 110 кв.дюймов. Это так называемая “золотая середина”, которая сочетает в себе мощь и скорость.

• Длинна. Стандартная ракетка имеет длину от 27 до 29 дюймов. Это значение выбрано не просто так. Инструмент с такими параметрами можно использовать на теннисных турнирах.

• Плотность структуры. Здесь все просто. Чем жестче ракетка, тем меньше она поглощает мощность удара. И наоборот, чем она мягче, тем сильнее Вы чувствуете отдачу. Для каждого игрока степень жесткости воспринимается по-своему. Поэтому, следует испробовать несколько экземпляров с различной степенью плотности;

• Ручка. Лучше выбирать модели, в которых рукоятки демпфированны от вибраций;

• Баланс. Если он смещен в сторону “головы” или ручки - это ракетки для опытных теннисистов. Для начинающих, лучше присмотреть ракетку с центровым балансом.

В выборе ракеток следует помнить, что нельзя приобрести универсальный инструмент, который бы сочетал в себе мощь, силу, маневренность, скорость и т.д. Акцентируя внимание на одном показателе - Вы непременно теряете в другом.

Новинки рынка 2018 года

В этом году многие компании уже успели выпустить несколько новых моделей ракеток.

Наиболее ожидаемыми и интересными экземплярами стали:

• Babolat Pure Drive 2018 - с обновленной системой гашения вибраций;

• Head Touch Radical 2018 - новая версия классического инструмента;

• Wilson Pro Staff 97L CV Countervail 2018 - использован новый материал CV;

• Wilson Ultra - графитовая ракетка, обеспечивающая превосходную динамику и контроль игры.