Как правильно выбрать ракетку для большого тенниса + (Новинки 2018 года)
Чтобы научиться играть в теннис, для начала нужно обзавестись необходимой экипировкой.
Как подобрать ракетку под себя
Ракетку подбирают исходя из уровня подготовки:
• Для начинающих - инструмент из чистого графита или его сплава с титаном. Такие ракетки считаются облегченными. Предпочтительнее выбирать модели с широкой поверхностью, чтобы отточить навык игры с мячом. Размер и ширина ручки подбирается индивидуально;
• Для любителей - ракетки с искусственными “струнами” и поверхностью не более 645 кв. см. Допустимый вес - 350 грамм. Баланс должен быть именно по центру. Так, Вам будет удобнее и атаковать и защищаться;
• Для профессионалов - ракетки из вольфрама и графита. Они имеют большой вес, и небольшую поверхность и удлиненные ручки. Вес таких ракеток может достигать 370 грамм.
Для детей подойдут легкие алюминиевые ракетки с большой площадью струнной поверхности. Чем старше ребенок, тем тяжелее должен быть инструмент.
Основные параметры ракеток
Если Вы решили серьезно заняться большим теннисом, то для начала Вам нужно выбрать и купить ракетку, с которой будет одинаково удобно нападать и защищаться.
Критерии отбора данного инструмента:
• Размер “головы”. От него зависит мощность, и маневренность ракетки. Идеальной считается площадь, размер которой от 85 до 110 кв.дюймов. Это так называемая “золотая середина”, которая сочетает в себе мощь и скорость.
• Длинна. Стандартная ракетка имеет длину от 27 до 29 дюймов. Это значение выбрано не просто так. Инструмент с такими параметрами можно использовать на теннисных турнирах.
• Плотность структуры. Здесь все просто. Чем жестче ракетка, тем меньше она поглощает мощность удара. И наоборот, чем она мягче, тем сильнее Вы чувствуете отдачу. Для каждого игрока степень жесткости воспринимается по-своему. Поэтому, следует испробовать несколько экземпляров с различной степенью плотности;
• Ручка. Лучше выбирать модели, в которых рукоятки демпфированны от вибраций;
• Баланс. Если он смещен в сторону “головы” или ручки - это ракетки для опытных теннисистов. Для начинающих, лучше присмотреть ракетку с центровым балансом.
В выборе ракеток следует помнить, что нельзя приобрести универсальный инструмент, который бы сочетал в себе мощь, силу, маневренность, скорость и т.д. Акцентируя внимание на одном показателе - Вы непременно теряете в другом.
Новинки рынка 2018 года
В этом году многие компании уже успели выпустить несколько новых моделей ракеток.
Наиболее ожидаемыми и интересными экземплярами стали:
• Babolat Pure Drive 2018 - с обновленной системой гашения вибраций;
• Head Touch Radical 2018 - новая версия классического инструмента;
• Wilson Pro Staff 97L CV Countervail 2018 - использован новый материал CV;
• Wilson Ultra - графитовая ракетка, обеспечивающая превосходную динамику и контроль игры.