Новая коллекция ракеток Babolat

Ключевые особенности и акционные предложения

Французский производитель первоклассных ракеток Babolat, регулярно радует своих поклонников выходом новых коллекций. Исключением не стала и серия Pure Drive. В нее вошли модели с оригинальным дизайном и обновленной противовибрационной системой.

Те, кто давно пользуются именно этими ракетками отмечают, что они наиболее удобные и маневренные из всех представленных инструментов на сегодняшний день.

Преимущества ракеток Babolat

В отличие от других производителей ракеток, Babolat предлагает не только наилучшее качество, но и доступные цены. Если инструменты от той же компании Head будут стоить от 1000 долларов, то ракетка от Babolat - от 150-200 долларов.

К основным преимуществам изделий от этой марки относят:

• использование новых и сверхпрочных материалов;

• необычный, но узнаваемый во всем мире дизайн;

• надежность;

• внедрение инновационных технологий;

• удобство конструкции;

• сочетание различных видов струн в “голове”.

Неудивительно, что эти бюджетные ракетки выбирают профи в мире большого тенниса - Роджер Федерер, Андре Агасси, Рафаэль Надаль и другие.

Ни для кого не секрет, что качество и возможности ракетки проверяются на турнирах. То есть, если теннисист выбирает определенную марку и модель ракетки, и проходит в финал чемпионата, или же выигрывает его - ракетка автоматически становится бестселлером.

Так, с инструментом от Babolat, теннисисты побеждали на Уимблдоне, Roland Garros, открытых чемпионатах Америки, Австралии, Франции и даже на Олимпийских играх.

Особенности серии

В 2018 году, марка Babolat презентовала новую коллекцию Pure Drive.

В ней представлены следующие типы ракеток:

• Team;

• Lite;

• SuperLite;

• Plus;

• Tour;

• TourPlus.

Примечательность этой серии в том, что каждая ракетка имеет свой дизайн, вес и параметры.

Объединяет их наличие технологии, которая позволяет максимально прочувствовать мяч.

Соответственно, удары будут точнее и мощнее. Материалом для ракетки был выбран графит со SMAC-волокнами. Именно он дал ракетке более высокую раскрутку и полный контроль приема/отдачи мяча.

Форма “головы” в этой серии изменилась на эллиптическую. Также, во всех моделях в ручку встроен сенсор, который помогает получать информацию о скорости, мощности, месте и количестве ударов.

Благодаря тому, что USB-порт и 2 кнопки встроены в рукоятку бесшовным способом - игровые характеристики и положение ракетки в руке не изменилось. Это революционная технология, которую осмелилась сделать именно эта компания. Пока доступно только 3 ракетки из серии. Но представители бренда обещают, что остальные модели появятся совсем скоро.