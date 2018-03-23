Барбершоп BRAZOR планирует открыть лучшую в Киеве школу барберов

Если Вы хотите сменить род деятельности и стать настоящим барбером - Вам нужно обязательно записаться в школу. В ней Вам точно будет интересно. Вы узнаете много нового, научитесь делать любые стрижки, и даже виртуозно управляться с опасной бритвой.

BRAZOR Barber school

Чтобы стать профессиональным барбером, нужно не просто уметь держать ножницы в руках, а иметь чувство вкуса и стиля. Вы должны знать какие прически подойдут к разным типам лица и черепа. Кроме того, уметь оформить бороду так, чтобы она стала украшением и гордостью мужчины.

Барбер - это не просто парикмахер. Это человек, который умеет расположить к себе клиента и сделать так, чтобы он остался доволен предложенным Вами стилем.

У нас действительно отличная школа барберов в Киеве, так как только у нас практикующие профи делятся своими секретами, учат действительно полезным вещам и выступают в роли наставников на период обучения. Практические занятия начинаются уже со второй недели обучения.

В BRAZOR Барбершоп, Вы сможете:

• научится профессиональным техникам стрижки, укладки и т.д.;

• опробовать опасную бритву на практике;

• узнать о новинках и современных приемах, которые используют профи;

• научится общаться с любыми клиентами.

На данный момент доступны 3 курса. Длительность программы “Обучение с нуля” - 4 месяца. Он рассчитан на тех, кто никогда не сталкивался с парикмахерским искусством.

При выборе курса “Повышение квалификации”, приготовьтесь посещать занятия 1 месяц. На них мы покажем много разных техник, и обучим Вас современным технологиям. Также, есть мастер-класс по бритью головы и использованию опасной бритвы. Этот курс выбирают преимущественно те, кто хочет пополнить свои знания, и научится управлять опасной бритвой в максимально сжатые сроки.

Вне зависимости от того, какой курс Вы выбрали - мы всем вручаем сертификаты по окончанию обучения. Самых лучших учеников мы приглашаем стать частью нашей команды.

Преимущества обучения в нашей школе

При выборе школы барберов, немногие обращают внимание на то, как работает наставник, что использует и где берет вдохновение для создания образов. Тем не менее, это очень важные аспекты.

Наши мастера следуют философии барбершопа, а именно:

• не навязывают собственные взгляды по выбору причесок и стилю бороды;

• создают дружескую атмосферу, в которой клиент отдыхает и расслабляется;

• учитывают пожелания, и могут сами предложить свое видение образа;

• следят за своим внешним видом.

Кроме того, у нас поощряется любознательность. Такие ученики намного чаще добиваются успеха в профессии, ведь они постоянно применяют новые техники, придумывают свои технологии и практики.

Мы не занимаемся с учениками только теорией, ведь без практики - это пустая трата времени. Поэтому, у нас большую часть курса занимает оттачивание полученных на лекциях знаний.

Все еще сомневаетесь - стоит ли идти в нашу школу, задумайтесь - возможно Вы упускаете свой шанс, стать лучшим барбером в стране, и делать то, что Вам нравится.