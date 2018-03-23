Продажа квартир в Киеве в 2018

Процесс продажи квартиры - трудоемкий и сложный. Ведь Вам нужно оформить документы, подготовить жилплощадь и главное - найти покупателей. Самостоятельно сделать это сложно, особенно, если Вы продаете квартиру в Киеве, где очень большая конкуренция. В 20018 году спрос на покупку вторичного жилья заметно снизился.

Чтобы упростить процесс продажи жилья - воспользуйтесь услугами специалистов компании Realterra.

Как выгодно продать квартиру

На сайтах, в газетах и журналах есть тысячи объявлений о продаже квартир в Киеве. Большим спросом сейчас пользуются жилплощади в новостройках. Ведь основной процент покупателей - молодые люди, которые хотят купить квартиру в хорошем районе, в современном жилом комплексе и с удачной планировкой.

Да, объявлений о продаже очень много, но лишь немногие из них действительно просматриваются покупателями. Все дело в том, что продать квартиру на выгодных условиях не так-то просто. Особенно, если Вы все делаете самостоятельно.

То есть:

• делаете фотографии помещений;

• размещаете объявления на рекламных досках и площадках;

• подготавливаете пакет документов;

• общаетесь с потенциальными покупателями.

Это отнимает много времени, денег и сил. Особенно, если Вы работаете, и Вам просто некогда заниматься этими вопросами.

Кроме прочего, сейчас есть много мошенников, которые могут оставить Вас ни с чем. Чтобы этого не произошло - доверьтесь экспертам нашей компании.

Агентство Realterra предлагает профессиональную помощь при продаже квартиры в Киеве.

Чтобы выгодно продать квартиру, следует:

• сделать качественные фото жилья с удачных ракурсов;

• грамотно составить объявление;

• акцентировать внимание на преимуществах жилплощади;

• реально оценить ее стоимость.

Мы подключаем к работе профессиональных, опытных маркетологов, риэлторов и юристов.

Что входит в наши обязанности при заключении договора с агентством:

1. Фотосъемка квартиры;

2. Составления объявления о продаже;

3. Размещение предложения на сайте и прочих ресурсах;

4. Сбор документов;

5. Составление договора о продаже;

6. Общение с покупателями;

7. Сопровождение при подписании договора по продаже квартиры.

С нами Вы не станете жертвой обмана и грабежа. Составление договоров и их подписание проходят под наблюдением наших юристов.

Преимущества нашей компании

Наши специалисты постоянно мониторят рынок недвижимости по Киеву. Мы знаем где, как и сколько можно получить за квартиру в определенном районе. Поэтому, можем реально оценить стоимость жилья и быстро найти покупателя.

Агентство недвижимостиRealterra существует уже несколько лет. За это время, мы приобрели ценный опыт при покупке и продаже недвижимости в Киеве и пригороде. Все потому, что мы любим нашу работу и делаем ее качественно.

Наши плюсы:

• Оперативность;

• Профессионализм;

• Приемлемые цены на услуги;

• Помощь компетентных специалистов при составлении договоров;

• Большая база клиентов;

• Разработка рекламной кампании.

Кроме прочего, мы осуществляем подготовку жилья и пост-продажное обслуживание. Вот почему, нам доверяют тысячи клиентов со всей столицы.