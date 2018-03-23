Какие часы выбрать мужчине в 2018
Часы - один из важных аксессуаров для мужчин. Именно по ним можно составить свое мнение о человеке и узнать его статус.
Чтобы быть в тренде - нужно следить за новинками и модными предложениями ежегодно. Так Вы покажете не только свою осведомленность, но и прослывете настоящим модником в своем окружении.
Так какие же часы следует выбирать в этом году?
Существует несколько типов часов, на которые в этом году стоит обратить внимание. Прежде всего, это аксессуар, выполненный в стиле милитари. Это изделия без украшений и вставок, с массивным циферблатом, текстильным ремешком. Они идеально подойдут к любому образу.
Для тех, кто любит оригинальные и необычные модели - подойдут часы bi color. В них совмещают 2 цвета при оформлении корпуса. Самыми востребованными считаются модели, выполненные черно-синих, золотисто-коричневых и серо-голубых оттенках.
Классические модели также не сдают своих позиций в 2018 году. Но следует выбирать часы, которые выполнены в одном цвете. То есть, такие, где корпус и ремешок будут одинаковыми.
Для тех, кто не представляет свою жизнь без гаджетов, подойдут smart-часы. Стоит обратить внимание на модели, у которых стальной браслет. Такие модели выглядят необычно и стильно.
Для приверженцев активного образа жизни, дизайнеры предлагают изделия ярких цветов. Это могут быть салатовые, фиолетовые или голубые оттенки. Большим спросом пользуются спортивные часы, в которых круглый, немассивный корпус и контрастный по цвету ремешок.
Если Вам хочется купить часы которые будут не только модно выглядеть, но и будут иметь потрясающее качество - обратите внимание на изделия от таких марок, как:
• Rolex;
• Cartier;
• Casio;
• Chopard;
• Michael Kors;
• Huggo Boss;
• Omega.
Помните, что качественные часы не могут стоить дешево. Но и прослужат такие модели очень долго. Кроме того, изделия, которые выполнены из дешевых материалов не обладают красивым и “дорогим” внешним видом. Поэтому, чтобы не попасть в неловкое положение - лучше приобретите статусный вариант, или же более дешевый, но от проверенных, надежных производителей.
Выбор и покупка часов
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