Благотворительный фонд «Ты не один» получил первую национальную награду

Вчера, 22 марта, проект «Здійсни мрію», благотворительного фонда «Ты не один», получил свою первую награду Национального конкурса «Благотворительная Украина – 2017» в номинации «Благотворительность в медиа». Событие определило лучшие благотворительные организации и практики, отметив их титулом «Ангел добра».

Благотворительный фонд «Ты не один» создан группой 1+1 медиа в ноябре 2017 года. Его руководитель – журналистка и общественная деятельница Власта Шовковская. Фонд концентрирует внимание на трех основных направлениях: развитие безбарьерного общества, в том числе всесторонняя помощь воинам АТО и паралимпийцам; развитие нации, мечтающее о воплощении мечтаний тяжелобольных детей, помощь в поиске шанса на выздоровление, а также реабилитация родителей ребенка; развитие образовательной сферы в Украине, в частности, воплощение тематических и специализированных просветительских проектов.

Проект «Здійсни мрію» помогает реализовывать мечты детей, для которых каждый прожитый день – это чудо. Команда инициативы объединяет волшебников и мечтателей со всей страны и находит поддержку у известных людей. За время существования проекта реализовано уже более 50 детских мечтаний.

«Первая награда для нас очень символична, так как наш фонд был создан полгода назад и за столь короткий промежуток времени успел получить признание от наших партнеров, меценатов и общественности. Это значит, что мы на правильном пути, хоть и стоим только в его начале. Впереди нас ждет много благотворительных проектов, главная задача которых – опека над самыми незащищенными группами населения Украины», – комментирует руководитель благотворительного фонда «Ты не один» Власта Шовковская.

Кроме «Здійсни мрію», благотворительный фонд «Ты не один» занимается проектами «Переможці» и «Право на освіту».