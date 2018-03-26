Как правильно выбрать постельное белье

Комфорт и качество сна зависят не только от матрасов, подушек, температуры в помещении, но и от постельного белья. Чтобы не рисковать своим здоровьем и приобрести действительно хороший комплект для сна - нужно подойти к выбору серьезно и внимательно.

Основные характеристики

Постельное белье следует выбирать очень тщательно. Его нужно оценивать не только визуально, но и тактильно. Бывает так, что приобретенный симпатичный по виду комплект оказывается сделан из отвратительной ткани, на которой невозможно спать.

Чтобы такого разочарования не допустить, нужно при покупке оценивать:

● Материал. Лучше, если это будут натуральные ткани, такие как хлопок, сатин, ранфорс, поплин или бязь. Они приятны к телу, не вызывают раздражений и за ними просто ухаживать. Изделия из натурального шелка, бамбука, батиста и атласа, также можно приобретать. Но при этом, обращайте внимание на производителя и просите распаковать комплект, чтобы проверить качество материалов.

● Расцветка. Так как проверить качество красителей ни визуально ни тактильно не представляется возможным, то лучше не рисковать и выбрать комплект в спокойных, нейтральных тонах. Яркие краски могут полинять и белье будет выглядеть не лучшим образом. К тому же, белье насыщенных цветов может быть опасным для Вашего здоровья.

● Швы. Они должны быть ровными, а стежки одинаковой длины. Если из постели торчат нитки, обрываются строчки и есть необработанные края - такое постельное белье лучше не покупать;

● Застежки. Наиболее удобными и практичными для пододеяльника, считаются молнии и кнопки. С ними легко управляться, они не выпадают и надежно фиксируют одеяло внутри. Изделия с пуговицами могут доставить немало хлопот. Ведь при многочисленных стирках, они часто отваливаются.

Также, перед тем как купить постельное белье, надо определиться - какие именно размеры Вам нужны. В слишком больших комплектах подушки и одеяла будут скатываться, а в маленькие изделия они не поместятся.

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