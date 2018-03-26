Как выбрать хороший подержанный автомобиль

На что обращать внимание при покупке автомобиля из США

Тенденция на покупку автомобилей из заграницы обусловлена множеством факторов. Это и доступные цены, и возможность приобрести эксклюзивный автомобиль, который нельзя купить в нашей стране. Многие привозят машины из США, хоть и время доставки достаточно длительное. На что же обращать внимание при покупке авто из штатов? Об этом, и многом другом пойдет речь в этой статье.

Пригон автомобиля из США

Итак, Вы решили купить машину в Америке. Прежде всего, следует найти компанию, которая поможет Вам приобрести авто на американском аукционе, доставить ее в порт, оформить бумаги и осуществить доставку в Украину.

Но сначала, стоит решить, какое именно авто Вы хотите? Это будет старое или новое транспортное средство, с улучшенной комплектацией или без нее. Важна ли марка, модель и год выпуска? Ответив себе на эти вопросы, можно приступать к выбору автомобиля.

Чтобы купить действительно стоящий экземпляр, следует:

● Присмотреться к машинам в штате Калифорния;

● Изучить рынок транспортных средств в США. Это нужно сделать для того, чтобы хоть немного иметь представление о соотношении цена-качество транспортного средства;

● Детально проверить посредников, через которых будете заказывать автомобиль. У них должны быть связи и налаженные каналы, по которым покупка машины пройдет наиболее просто.

Те, фирмы, которые занимаются покупкой и пригоном авто в Украину, советуют при выборе автомобиля обратить внимание на такие нюансы, как:

● Документы продавца на авто, чтобы проверить ее на сервисе carfax. Там Вы сможете узнать о машине все - пробег, участие в авариях и т.д.;

● Повреждения. Узнавайте и спрашивайте о том, была ли машина в ДТП, какие остались повреждения, и сколько будет стоить их устранить;

● Цена. Да, на б/у автомобили стоимость в США действительно ниже, чем у нас. Но если Вы нашли машину, стоимость которой меньше 3000 долларов, и она представлена без видимых повреждений - стоит задуматься о возможном подвохе.

Преимущества нашей компании

Мы занимаемся доставкой и покупкой авто из США уже много лет. За это время, мы успели переправить в Украину сотни машин. К нам обращаются клиенты со всей страны, потому что мы:

● вместе с Вами подбираем авто;

● вносим залог для участия на американском аукционе (Manheim, IAAI, Copart);

● выкупаем машину;

● доставка авто из США в Украину - полностью наша задача;

● грузим транспортное средство в контейнер и отправляем в любое указанное Вами место;

● закупаем запчасти, проводим ремонт и ТО, если машина с повреждениями;

● оформляем документы, осуществляем растаможку автомобиля;

● регистрируем машину и отдаем пакет документов на руки владельцу.

У нас налаженная система выкупа и доставки машин из США. Поэтому, Вам не стоит переживать о заминках, проблемах и неожиданностях при оформлении документов и доставке груза в порт.