Продукция компании Термополис - типы и виды продукции

16:55, 26 марта 2018
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Типы продукции

Наша компания занимается продажей устройств, механизмов и прочих деталей для всех типов производств. За время существования, а это уже более 10 лет, мы приобрели постоянных клиентов из таких сфер, как оптовая торговля, сельское хозяйство, машиностроение и т.д.

В каталоге на нашем сайте Вы найдете:

●        транспортные ленты;

●        приводные ремни;

●        конвейерное оборудование;

●        редукторы;

●        приводные цепи;

●        шаровые краны;

●        трубопроводная арматура;

●        подшипники.

Кстати, на счет последних. У нас представлен большой ряд самых разнообразных подшипников. Эти детали предназначены для того, чтобы конструкция правильно двигалась и вращалась.

Они могут быть:

●        радиальные шариковые;

●        корпусные;

●        роликовые конические;

●        роликовые радиальные;

●        сферические шариковые;

●        роликовые сферические;

●        упорные шариковые;

●        роликовые сферические.

Каждый из этих видов предназначен для конкретного устройства. Например, корпусные подшипники используют для транспорта, конвейера и строительного оборудования.

Радиальные шариковые представляют собой металлический круг, внутри которого установлены маленькие сферы. Такие запчасти нужны для восприятия осевых нагрузок.

Для металлургии и машиностроения используют конические роликовые подшипники. Они способны выдерживать сильные и разносторонние нагрузки.

Горнодобывающие предприятия, а также заводы, которые изготавливают станки и оборудование, применяют роликовые радиальные изделия.

Упорные шариковые подшипники являются наиболее востребованными. Их используют для любых типов механизмов.

Благодаря установленным сферическим шариковым подшипникам, устройства могут быстро вращаться в любых направлениях. Также, они способны выдерживать интенсивную работу и большие нагрузки.

Упорные роликовые изделия обеспечивают нормальную работу устройств и механизмов в сфере тяжелой промышленности.

Роликовые сферические подшипники могут применяться в металлургии, строительстве и прочих сферах.

Преимущества

Обращаясь в нашу компанию за покупкой вышеуказанных деталей, Вы не только получаете качественные изделия, но и высокий сервис обслуживания. У нас работают опытные специалисты, которые могут помочь с выбором нужной детали, а также предоставить консультации по тем или иным вопросам, касающихся наших товаров.

Наши клиенты получают:

●        приемлемые цены на продукцию;

●        быструю доставку в любой город страны;

●        широкий ассортимент различных деталей;

●        гарантию на приобретенные изделия.

Мы сотрудничаем только с лучшими производителями представленных деталей. У нас Вы сможете купить подшипникилюбых размеров, серий и конструкций. Если Вы не нашли на сайте нужный товар из представленных категорий - позвоните нам и менеджеры быстро найдут то, что Вам требуется.

Наша компания предлагает детали для различных сфер деятельности. Вам не нужно будет по частям собирать нужные комплектующие. Все можно найти у нас.

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