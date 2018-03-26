Продукция компании Термополис - типы и виды продукции

Компания Термополис предлагает Вам различные типы изделий для производственных и бытовых целей. У нас представлены только лучшие товары от надежных и проверенных производителей, поэтому мы лично отвечаем за их качество.

Типы продукции

Наша компания занимается продажей устройств, механизмов и прочих деталей для всех типов производств. За время существования, а это уже более 10 лет, мы приобрели постоянных клиентов из таких сфер, как оптовая торговля, сельское хозяйство, машиностроение и т.д.

В каталоге на нашем сайте Вы найдете:

● транспортные ленты;

● приводные ремни;

● конвейерное оборудование;

● редукторы;

● приводные цепи;

● шаровые краны;

● трубопроводная арматура;

● подшипники.

Кстати, на счет последних. У нас представлен большой ряд самых разнообразных подшипников. Эти детали предназначены для того, чтобы конструкция правильно двигалась и вращалась.

Они могут быть:

● радиальные шариковые;

● корпусные;

● роликовые конические;

● роликовые радиальные;

● сферические шариковые;

● роликовые сферические;

● упорные шариковые;

● роликовые сферические.

Каждый из этих видов предназначен для конкретного устройства. Например, корпусные подшипники используют для транспорта, конвейера и строительного оборудования.

Радиальные шариковые представляют собой металлический круг, внутри которого установлены маленькие сферы. Такие запчасти нужны для восприятия осевых нагрузок.

Для металлургии и машиностроения используют конические роликовые подшипники. Они способны выдерживать сильные и разносторонние нагрузки.

Горнодобывающие предприятия, а также заводы, которые изготавливают станки и оборудование, применяют роликовые радиальные изделия.

Упорные шариковые подшипники являются наиболее востребованными. Их используют для любых типов механизмов.

Благодаря установленным сферическим шариковым подшипникам, устройства могут быстро вращаться в любых направлениях. Также, они способны выдерживать интенсивную работу и большие нагрузки.

Упорные роликовые изделия обеспечивают нормальную работу устройств и механизмов в сфере тяжелой промышленности.

Роликовые сферические подшипники могут применяться в металлургии, строительстве и прочих сферах.

Преимущества

Обращаясь в нашу компанию за покупкой вышеуказанных деталей, Вы не только получаете качественные изделия, но и высокий сервис обслуживания. У нас работают опытные специалисты, которые могут помочь с выбором нужной детали, а также предоставить консультации по тем или иным вопросам, касающихся наших товаров.

Наши клиенты получают:

● приемлемые цены на продукцию;

● быструю доставку в любой город страны;

● широкий ассортимент различных деталей;

● гарантию на приобретенные изделия.

Мы сотрудничаем только с лучшими производителями представленных деталей. У нас Вы сможете купить подшипникилюбых размеров, серий и конструкций. Если Вы не нашли на сайте нужный товар из представленных категорий - позвоните нам и менеджеры быстро найдут то, что Вам требуется.

Наша компания предлагает детали для различных сфер деятельности. Вам не нужно будет по частям собирать нужные комплектующие. Все можно найти у нас.