Продукция компании Термополис - типы и виды продукции
Компания Термополис предлагает Вам различные типы изделий для производственных и бытовых целей. У нас представлены только лучшие товары от надежных и проверенных производителей, поэтому мы лично отвечаем за их качество.
Типы продукции
Наша компания занимается продажей устройств, механизмов и прочих деталей для всех типов производств. За время существования, а это уже более 10 лет, мы приобрели постоянных клиентов из таких сфер, как оптовая торговля, сельское хозяйство, машиностроение и т.д.
В каталоге на нашем сайте Вы найдете:
● транспортные ленты;
● приводные ремни;
● конвейерное оборудование;
● редукторы;
● приводные цепи;
● шаровые краны;
● трубопроводная арматура;
● подшипники.
Кстати, на счет последних. У нас представлен большой ряд самых разнообразных подшипников. Эти детали предназначены для того, чтобы конструкция правильно двигалась и вращалась.
Они могут быть:
● радиальные шариковые;
● корпусные;
● роликовые конические;
● роликовые радиальные;
● сферические шариковые;
● роликовые сферические;
● упорные шариковые;
● роликовые сферические.
Каждый из этих видов предназначен для конкретного устройства. Например, корпусные подшипники используют для транспорта, конвейера и строительного оборудования.
Радиальные шариковые представляют собой металлический круг, внутри которого установлены маленькие сферы. Такие запчасти нужны для восприятия осевых нагрузок.
Для металлургии и машиностроения используют конические роликовые подшипники. Они способны выдерживать сильные и разносторонние нагрузки.
Горнодобывающие предприятия, а также заводы, которые изготавливают станки и оборудование, применяют роликовые радиальные изделия.
Упорные шариковые подшипники являются наиболее востребованными. Их используют для любых типов механизмов.
Благодаря установленным сферическим шариковым подшипникам, устройства могут быстро вращаться в любых направлениях. Также, они способны выдерживать интенсивную работу и большие нагрузки.
Упорные роликовые изделия обеспечивают нормальную работу устройств и механизмов в сфере тяжелой промышленности.
Роликовые сферические подшипники могут применяться в металлургии, строительстве и прочих сферах.
Преимущества
Обращаясь в нашу компанию за покупкой вышеуказанных деталей, Вы не только получаете качественные изделия, но и высокий сервис обслуживания. У нас работают опытные специалисты, которые могут помочь с выбором нужной детали, а также предоставить консультации по тем или иным вопросам, касающихся наших товаров.
Наши клиенты получают:
● приемлемые цены на продукцию;
● быструю доставку в любой город страны;
● широкий ассортимент различных деталей;
● гарантию на приобретенные изделия.
Мы сотрудничаем только с лучшими производителями представленных деталей. У нас Вы сможете купить подшипникилюбых размеров, серий и конструкций. Если Вы не нашли на сайте нужный товар из представленных категорий - позвоните нам и менеджеры быстро найдут то, что Вам требуется.
Наша компания предлагает детали для различных сфер деятельности. Вам не нужно будет по частям собирать нужные комплектующие. Все можно найти у нас.