Coca-Cola будут использовать блокчейн для борьбы с принудительным трудом

Blockchain Trust Accelerator (BTA) поможет Coca Cola Company бороться с использованием принудительного труда. Для инициативы планируется использовать блокчейн-технологию. Главная задача проекта – исключить риск использования принудительного труда во всей логистической и производственной цепочке Coca Cola Company.

Любая большая корпорация, имеющая производства в разных странах и государствах третьего мира, сталкивается с проблемой незаконного использования труда по принуждению. Coca Cola Company не исключение. При поддержке Государственного департамента Соединенных Штатов, корпорация решила бороться с принудительным использованием рабочей силы с использованием блокчейн-технологии.

Проект был анонсирован 19 марта 2018 года. Исполнителями кампании стали Bitfury Group и Emercoin. Их задача – разработка блокчейн-технологии и цепи смарт-контрактов, которые обеспечат реализацию инициативы компании. Пресс-релиз Blockchain Trust Accelerator (BTA), опубликованный в связи с запуском проекта, освещает основные цели инициативы: исключить принудительный труд в цепи поставок продукции компании Coca Cola.

Сам проект был впервые представлен общественности на конференции South by Southwest, которая ежегодно проходит на южном побережье США. Основа идеи – возможность создания единого оцифрованного реестра для хранения важной информации о каждом сотруднике компании и заключенном с ним контракте. Вся информация хранится и передается через смарт-контракты и остаются в цепи блокчейн. В последующем изменить данные уже нельзя. Это позволит проверять подлинность любого контракта и его деталей. Несмотря на это, создатели проекта осознают, что даже возможность 100% проверки подлинности контракта, это не станет стопроцентной гарантией того, что работодатели будут исполнять свои обязательства перед сотрудниками. Но при этом, если крупные компании вроде Coca Cola обяжут мелких подрядчиков и контрагентов использовать блокчейн-технологии для ведения реестра сотрудников и их трудовых договоров, это обязует недобросовестных участников рынка принять условия игры и обеспечить законную оплату труда сотрудникам.

Coca Cola Company пока запускает блокчейн-проект в тестовом режиме для проверки функциональности и возможностей его использования в реалиях работы компании. Задача корпорации – изучить слабые места и опасности рекрутинга в компаниях-партнерах и там, где сама Coca Cola не имеет прямого влияния.

Этика ведения бизнеса может выходить и за рамки самой организации. К примеру, лидер мировой покерной индустрии применяет принципы этической ответственности с партнерами, которые производят брендовую продукцию. Таким образом стандарты крупных международных компаний получают более широкое распространение на ряд других компаний. Такие компании получают стимул установить высокие стандарты защищенности труда для сотрудничества с крупным брендом. На данный момент все поставщики, сотрудничающие с Coca Cola Company, обязаны выполнять политику компании и принципы в отношении добросовестных поставщиков. Но ранее возможности проверить выполнение этих стандартов не было. Использование партнерами блокчейн-технологии даст корпорации 100% уверенность в законности труда, используемого в цепи поставок продукции и логистических операциях.

Глава Blockchain Trust Accelerator (BTA), Томика Тиллеман, утверждает, что для компании – честь реализовать идею-проект в реальную жизнь. Более того, серьезные намерения и принципы работы Coca Cola Company внушают уверенность в том, что инициатива действительно найдет свой отклик и будет выполнена. Это даст толчок для борьбы с незаконным трудом во всем мире. Ведь теперь есть все инструменты и методики, позволяющие бороться с недобросовестными работодателями.

Идеи проекта полностью отображают принципы Bitfury – создание таких блокчейн-проектов, которые смогут улучшить качество жизни людей во всем мире и будут действительно использоваться для полезных обществу целей.

Кстати, Bitfury – это компания, которая уже не впервые помогает в реализации полезных в обществе блокчейн-проектов. Корпорация сотрудничает с правительственными организациями и компаниями, помогая им использовать защищенную передачу и хранение информации в практических целях. В прошлом году усилиями компании было создано несколько платформ для украинского правительства.

Несколько государственных программ, процессов и сервисов удалось перенести на блокчейн для прозрачного и безопасного хранения информации. Наиболее известный проект компании – аукционная платформа для СЕТАМ. Уже летом прошлого года Министерство Юстиции заключило договор о сотрудничестве с Bitfury, результатом которого стало создание блокчейн-аукциона для продажи конфискованного имущества.

В рамках сотрудничества с украинским правительством компания разрабатывает несколько прогрессивных идей для честного проведения выборов. Децентрализованный реестр голосов позволит обеспечить на 100% честные и непредвзятые выборы. Если правительство будет готово к этому – технологию можно будет внедрить в течение одного месяца. Также планируется полноценный переход на блокчейн земельного кадастра уже в ближайшие годы.