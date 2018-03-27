Особенности зимних автошин

Модели колес, предназначенные для холодного времени года разработаны под использование при отрицательных показателях термометра в достаточно сложных условиях, когда дорога покрыта слякотью, снегом или льдом.

Для высоких тягово-сцепных показателей производители часто применяют стальные шипы противоскольжения или многокомпонентный состав резиновой смеси. Дизайн и характеристики летних, всесезонных и зимних колес имеет ряд отличий, о которых пойдет речь ниже.

Состав резиновой смеси покрышек

Компаунд фрикционных колес отличается мягкой и эластичной структурой, которая позволяет использовать обувь для машины в морозные дни, сохраняя цепкость и управляемость на безопасном уровне. Качественная резина скандинавского типа продолжает выполнять свои функции в широком температурном диапазоне: от плюсовых показателей термометра до отметки в -50 градусов. Среди ключевых особенностей компаунда – способность препятствовать проскальзыванию колес на твердых участках дороги: лед, сухой или мокрый асфальт.

Среди важных компонентов резиновой смеси выделяется силика (диоксид кремния), позволяющая поддерживать цепкость и устойчивость транспортного средства в опасных дорожных ситуациях. Японские производители дополняют колеса пористой структурой, что помогает активно впитывать и отводить воду, которая появляется вследствие трения колес о лёд.

Еще одной инновацией компании Toyo стало решение добавлять в состав резиновой смеси абразивные компоненты в виде тщательно измельченной скорлупы ореха. Данная технология получила название Microbit и была реализована в продукте Observe G3-Iсе и Observe Gsi-5. Благодаря этому автомобиль, обутый в японскую резину смог продемонстрировать лучшие результаты в ходе независимых тестирований.

Дизайн протектора шины

Дизайн колес отвечает за управляемость, маневренность, сцепление, торможение и разгон машины. Протектор является единственным связующим звеном транспортного средства и дорожного полотна. Контактная зона включает в себя: блоки протектора, дренажную систему, ламели и ряды соединительных перегородок. Современный дизайн автошин можно классифицировать на три основные группы:

- направленный;

- ассиметричный;

- симметричный.

Направленный дизайн активно используется во фрикционных колесах, ведь он обладает рядом неоспоримых преимуществ в виде отличной самоочищаемости, высокой проходимости и надежной защиты от аквапланирования.

Симметричный рисунок протектора часто встречается в микроавтобусах, автобусах и грузовом транспорте. Такие колеса неприхотливы в использовании, лишены существенных недостатков и преимуществ и поэтому выступают в роли «золотой середины».

Ассиметричный дизайн является основным вариантом для резины европейского типа. Такие колеса разделены на две функциональные зоны, где одна внутренняя часть отвечает за управляемость на сухой дороге, а на внешнюю зону нанесено большое количество дренажных каналов для оперативного удаления осадков. Этот вариант популярен среди водителей, которые используют свою машину в пределах города.

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