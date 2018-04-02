Ник Вуйчич поддержал реформу образования и начал борьбу против буллинга в украинских школах в рамках проекта «Безопасная школа»

29-30 марта 2018 года всемирно известный мотивационный спикер Ник Вуйчич снова посетил Украину. Во время своего визита он присоединился к проекту «Безопасная школа», который внедряется Министерством образования и науки, совместно с Межфракционным депутатским объединением «За духовность, моральность и здоровье Украины». Проект будет происходить в течение года и охватит всю страну при поддержке телеканалов «1 + 1» и «Надія». В целом предусматривается информационная кампания по предупреждению травли детей как со стороны сверстников, так и со стороны взрослых.

Согласно исследованию, проведенному UNICEF, с буллингом столкнулись 89% украинских школьников. В последнее время травля в школах приняла новые, более жесткие формы, и страдают от неё, прежде всего, дети с особыми потребностями, которые считаются группой «не такими».

Презентация проекта началась с пресс-конференции, спикерами которой выступили: Ник Вуйчич - всемирно известный спикер, человек без рук и ног; Лилия Гриневич - Министр образования и науки Украины; Николай Кулеба - Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Администрации Президента Украины; Павел Унгурян - народный депутат Украины; Яна Кучеренко - директор коммуникационного агентства Key Strategy, представитель Ника Вуйчича в СНГ.

Проект «Безопасная школа» нацелен на усиление уровня безопасности в учебных заведениях, превращение их в пространство, где нет насилия и травли. Как отметила Лилия Гриневич, Министр образования и науки Украины:«Корень происхождения буллинга - это попрание всех ценностей. Школа никогда с этим не работала, но мы строим новую систему. Показатель хорошей школы – это прежде всего не результаты ЗНО, а безопасная атмосфера».

Во время своего визита Вуйчич обсудил со школьными учителями, методистами и психологами вопрос об изменениях общения в школе, в детском коллективе и семье во избежание насилия. Послушать выступления Ника в Киевский Дворец детей и юношества приехало 800 детей и 800 работников учебных заведений. В свое время Ник сам был первым ребенком с особыми потребностями в Австралии, который начал учиться в обычной школе. Поэтому опыт того, как он вышел победителем после издевательства своих сверстников стал большой поддержкой для украинских детей.

В рамках проекта «Безопасная школа» Ник Вуйчич принял участие в создании Национальной Детской Рады, задача которой - приобщить маленьких украинцев к принятию решений на высшем уровне, а также формированию детской политики всей страны. Рада состоит из лидеров школьного самоуправления и выпускников интернатных учреждений из разных уголков Украины.

«67% детей за последние три месяца столкнулись с буллингом в школе. 24% детей стали жертвами буллинга среди одноклассников. Благодаря инициативе Ника Вуйчича и Лилии Гриневич скоро каждый учитель получит практические инструкции, как действовать в подобных ситуациях. Проблема насилия не будет замалчиваться, мы сделаем все возможное, чтобы дети, родители и учителя имели все инструменты остановить травлю в школах», - прокомментировал Николай Кулеба, инициатор создания Рады.

Ник также встречался с украинскими политиками во время ужина в отеле Fairmont, где рассказал о том, как он видит развитие Украины в ближайшие 10 лет и посредством каких изменений можно добиться улучшения ситуации.

На следующий день Ник посетил телеканал 1+1 и стал гостем «Сніданка», встретился с Мариной Порошенко, женой Президента страны, с которой обсудил особенности инклюзивной системы образования, провел встречу с Филаретом, Патриархом Киевским и всея Руси – Украины, предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата. В ходе беседы они обсудили влияние духовных ценностей на жизнь общества, его экономическое развитие и договорились о проведении пресс-конференции в октябре.

Пообщаться с Ником Вуйчичем выразили желание не только школьники, учителя, представители СМИ и религии, но также руководство правительства, которое пригласило его на закрытую встречу в Кабинет Министров, где они обсудили особенности реформы образования и важность интеграции как можно большего количества политиков в новые инициативы Вуйчича.

В завершении своего визита Ник поехал в нейрореабилитационной центр Nodus, где посетил раненых бойцов АТО, которым выразил свою поддержку и вдохновил своим примером, показав, что жизнь без конечностей может быть не менее интересной и полезной.

Благодаря участию Ника в проекте «Безопасная школа» было положено начало реформы образования, реализация которой даст Украине шанс выйти на европейский уровень в этой сфере. Ник Вуйчич обещал вернуться через пол года и начать новые социальные проекты не только в Киеве, но и в регионах.

Организацией приезда Ника Вуйчича в Украину занимается его официальный представитель - коммуникационное агентство Key Strategy, при поддержке Министерства образования и науки Украины, КГГА , телеканалов «1+1» (Социальный проект «Право на образование») и «Надія».

Главным спонсором выступила международная сеть фитнес клубов – FitCurves.