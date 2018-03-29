Качественные стоматологические услуги – залог красивой улыбки и здоровья

При наличии большого количества стоматологических клиник выбрать подходящую достаточно сложно. Ведь важно не только расположение, график работы, но и спектр услуг, которые оказываются работниками, а также их профессионализм и безопасность проведения процедур.

Одной из стоматологических клиник, которая работает уже более двух десятков лет, отлично зарекомендовала себя и имеет большое количество положительных отзывов, является «Прайм».

Виды услуг

Стоматология «Прайм» предоставляет полный комплекс услуг:

- Проведение имплантации зубов при помощи современных материалов и технологий.

- Исправление прикуса как при помощи современной системы Инвизилайн, так и методом установки металлических брекетов, о которых можно прочитать https://zyb.com.ua/ispravlenie-prikusa/metallicheskie-brekety/.

- Терапевтическая стоматология позволит осуществить диагностику ротовой полости, профилактику и лечение различных заболеваний (кариес, пульпит, периодонтит), а также осуществить чистку зубного ряда и реставрацию.

- Детская стоматология включает большой перечень хирургических и терапевтических манипуляций для самых маленьких пациентов, которые нуждаются в особенном подходе.

Преимущества

Стоматология «Прайм» - это команда профессионалов, которая имеет большой стаж работы и обеспечивает соблюдение высоких стандартов стоматологических услуг. В клинике каждый клиент имеет:

- Индивидуальный подход. Без внимания не останутся ни вопросы, которые волнуют пациента, ни его пожелания по времени посещения врачей.

- Для пациентов доступен все спектр услуг.

- В клинике доступно самое современное оборудование, которое позволяет проводить процедуры лечения с минимальными затратами времени и максимально эффективно.

- Безопасность и безболезненность.

- Доступные цены на процедуры.

- В стоматологии «Прайм» лечение доступно не только взрослым, но и детям. Здесь к каждому ребенку найдут свой подход, благодаря чему он выйдет из кабинета с улыбкой на лице.

- Стоматология имеет удобный график работы (с понедельника по воскресенье с 8 до 21 часа) и расположение.

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