26 – 27 апреля пройдут «Дни украинского дизайна в Черкассах»
17:21, 05 апреля 2018Окно
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В рамках акции пройдут:
26 апреля:
Открытие выставок:
- 10.00. книжной иллюстрации «Корова», г. Днепр (Детская библиотека);
- 11.00. выставка плакатов «Рожденные Закарпатьем», г. Киев, (Краеведческий музей);
-12.00. 26 апреля День памяти Чернобыльской трагедии
экологического плаката «4 Блок», г. Харьков, (Краеведческий музей), с участием «Союз Чернобыль»;
- 13.00. персональная выставка графики Л. Бессоновой, м. Одесса;
- 13.30. мультимедийного дизайна ХГАДИ, м. Харьков, (Краеведческий музей);
- 14.00. дизайна сантехнического оборудования «Водопарад», г. Харьков, (Краеведческий музей).
- С 19.04.2018. Выставка студенческих работ по промышленному дизайну Краковской Академии изобразительных искусств им. Яна Матейко (Польша) и Черкасского государственного технологического университета (Черкасский художественный музей);
27 апреля празднуется «День дизайнера Украины».
- 10.00. Техника акварели, Т. Кулиш, (Краеведческий музей);
- 11.00. Фирменный знак, С. Деркач, (Краеведческий музей);
- 12.00.Стартап для архитекторов и дизайнеров, А. Могила, (Краеведческий музей);
- Петриковская роспись (Детская библиотека);
- 13.00. Итоги конкурсов:
- «Лучший дизайн года» среди предприятий Области;
- на лучшую открытку ко Дню дизайнеров Украины, (Краеведческий музей);
- 14.00. ярмарка вакансий (Краеведческий музей);
- 11.00. Ландшафтная архитектура Дании, Ю. Лотоненко;
- 12.00. Современные практики мастер-классов на фестивале «Кармашек Винсента» (г. Познань, Польша) Н. Опалев;
- 13.00. Мировые тренды создания логотипов, Л. Бессоновой, (Краеведческий музей);
- 14.00. Опыт голландского дизайна (DDW в Эйндховене», Ю.Борисов, (Краеведческий музей);
- 17.00. Показ мод:
- Меховая фабрика «АНТ»;
- В. Черкасский;
- А. Ревуцкая. (Краеведческий музей).
День дизайнера Украины
Справка: В 2017 году Союз дизайнеров Украины (СДУ) инициировала установление 27 апреля профессионального праздника «День дизайнера», что совпадает с празднованием Международного дня дизайнера в целом мире (раньше использовали дать РФ).
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