26 – 27 апреля пройдут «Дни украинского дизайна в Черкассах»

В рамках акции пройдут: 26 апреля: Открытие выставок: 10.00 . книжной иллюстрации «Корова», г. Днепр (Детская библиотека);

. книжной иллюстрации «Корова», г. Днепр (Детская библиотека); 11.00. выставка плакатов «Рожденные Закарпатьем», г. Киев, (Краеведческий музей); -12.00. 26 апреля День памяти Чернобыльской трагедии экологического плаката «4 Блок», г. Харьков, (Краеведческий музей), с участием «Союз Чернобыль»; 13.00. персональная выставка графики Л. Бессоновой, м. Одесса;

персональная выставка графики Л. Бессоновой, м. Одесса; 13.30. мультимедийного дизайна ХГАДИ, м. Харьков, (Краеведческий музей);

мультимедийного дизайна ХГАДИ, м. Харьков, (Краеведческий музей); 14.00. дизайна сантехнического оборудования «Водопарад», г. Харьков, (Краеведческий музей).

дизайна сантехнического оборудования «Водопарад», г. Харьков, (Краеведческий музей). С 19.04.2018. Выставка студенческих работ по промышленному дизайну Краковской Академии изобразительных искусств им. Яна Матейко (Польша) и Черкасского государственного технологического университета (Черкасский художественный музей); 27 апреля празднуется «День дизайнера Украины». 10.00. Техника акварели, Т. Кулиш, (Краеведческий музей);

Техника акварели, Т. Кулиш, (Краеведческий музей); 11.00. Фирменный знак, С. Деркач, (Краеведческий музей);

Фирменный знак, С. Деркач, (Краеведческий музей); 12.00. Стартап для архитекторов и дизайнеров, А. Могила, (Краеведческий музей);

Стартап для архитекторов и дизайнеров, А. Могила, (Краеведческий музей); Петриковская роспись (Детская библиотека);

13.00. Итоги конкурсов :

: «Лучший дизайн года» среди предприятий Области;

на лучшую открытку ко Дню дизайнеров Украины, (Краеведческий музей);

14.00. ярмарка вакансий (Краеведческий музей);

ярмарка вакансий (Краеведческий музей);

11.00. Ландшафтная архитектура Дании, Ю. Лотоненко;

Ландшафтная архитектура Дании, Ю. Лотоненко; 12.00. Современные практики мастер-классов на фестивале «Кармашек Винсента» (г. Познань, Польша) Н. Опалев;

Современные практики мастер-классов на фестивале «Кармашек Винсента» (г. Познань, Польша) Н. Опалев; 13.00. Мировые тренды создания логотипов, Л. Бессоновой, (Краеведческий музей);

Мировые тренды создания логотипов, Л. Бессоновой, (Краеведческий музей); 14.00. Опыт голландского дизайна (DDW в Эйндховене», Ю.Борисов, (Краеведческий музей);

Опыт голландского дизайна (DDW в Эйндховене», Ю.Борисов, (Краеведческий музей); 17.00. Показ мод :

: Меховая фабрика «АНТ» ;

; В. Черкасский;

А. Ревуцкая. (Краеведческий музей).

Справка: В 2017 году Союз дизайнеров Украины (СДУ) инициировала установление 27 апреля профессионального праздника «День дизайнера», что совпадает с празднованием Международного дня дизайнера в целом мире (раньше использовали дать РФ).

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