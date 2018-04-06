Политики расскажут о стратегии эффективных избирательных кампаний

Уникальный Политический интенсив для тех, кто хочет изменить cвою страну, начать или усовершенствовать профессиональную политическую карьеру или принять участие в избирательных кампаниях, состоится 20-21 апреля, в Киеве.

Об этом сообщает издание «Грушевского, 5».

Приглашенные спикеры - народные депутаты Украины, министры, спичрайтеры, президенты и профильные эксперты, технологи, политические консультанты, среди которых: Леонид Кравчук - первый Президент Украины, Виталий Куприй - народный депутат 8 созыва, лидер политпартии «Украинское объединение патриотов - УКРОП», Ирина Серова - политический консультант, кандидат юридических наук, глава пресс-службы депутатских фракций и нардепов четырех созывов Верховной Рады Украины, Дмитрий Разумков - политический эксперт, аналитик, управляющий партнер и директор «Ukrainian Politconsulting Group», Юрий Мирошниченко - заслуженный юрист Украины, народный депутат четырех созывов, Марина Бурмака - политолог, президент Украинского Центра общественного развития, Олег Тягнибок - председатель политической партии Всеукраинское объединение «Свобода», Оксана Диптан - психолог, бизнес-тренер, консультант топовых политиков и лидеров общественного мнения, Иван Крулько - народный депутат 8 созыва от фракции "Батькивщина", Евгений Мураев - депутат Харьковского областного совета двух созывов, народный депутат Украины VII и VIII созывов, Екатерина Одарченко - политтехнолог, основатель компании «SIC Group Ukrainе», Сергей Гайдай - политтехнолог, специалист по маркетингу и рекламе, избирательных и политических технологий. Руководитель избирательных кампаний Ирины Хакамады, Анатолия Кинаха, Виктора Ющенко, Антон Куликович - врач-психиатр, один из лучших европейских специалистов области психиатрии и психотерапии, работает с украинскими и европейскими политиками, и др.

На Политическом интенсиве вы узнаете о возможностях, рисках и стратегии избирательных кампаний; получите советы и консультации от опытных политтехнологов, консультантов и профильных экспертов; познакомитесь с народными депутатами, чтобы узнать лично у них о работе в парламенте и в местных советах; научитесь работе со СМИ и самопрезентации на различных уровнях встреч; узнаете какие бывают маски в политике и как они влияют на развитие государства.

В рамках мероприятия состоится эксклюзивная политическая командная игра, которая поможет сформировать и усовершенствовать навыки, инструменты и технологии, применяемые в предвыборных кампаниях.

Аудитория интенсива: народные депутаты, кандидаты в народные депутаты, лидеры и деятели общественных организаций, члены партий и активисты, кандидаты в депутаты разных уровней и желающие победить на выборах в Верховную Раду.

Вас ждут два дня полезных знакомств, контактов, информации, с которой вы будете впереди своих конкурентов.

Дата: 20-21 апреля, 2018

Время: 9:00 - 19:00

Адрес проведения: г.. Киев, ул. Крещатик 7/11.

Детали и регистрация по ссылке.

Также Вы получите возможность рассказать о себе на страницах парламентского издания "Грушевского, 5", принять участие в одном из круглых столов Верховной Рады Украины и проконсультироваться у политтехнолога или консультанта.