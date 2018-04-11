YouTube-канал «Голос країни» достиг 1 млн подписчиков

На YouTube-канал популярного в Украине вокального проекта «Голос країни» подписалось свыше 1 млн человек, а суммарное количество просмотров его роликов превысило 950 млн раз.

«Голос країни» входит в число самых просматриваемых среди 45 YouTube-каналов 1+1 медиа. Профиль проекта на видеохостинге создан в 2011 году и включает в себя выпуски 8 сезонов шоу, эксклюзивные интервью, бекстейджи, а также видео с проекта «Голос.Діти».

Больше всего в интернете «Голос країни» смотрят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, а самым популярным видео за всю историю канала стало выступление участниц 6 сезона проекта Варвары Кошевой, Евы Аш, Тали Купер с песней «Маленькая девочка», которое получило более 25 млн просмотров.

«Рост числа подписчиков говорит о большой вовлеченности зрителей в наш проект и его популярности не только в линейном вещании, но и среди интернет-аудитории. 1 млн фоловеров – это хороший показатель для украинского сегмента YouTube. Мы видим позитивные результаты своей работы, поэтому планируем и дальше развивать канал «Голоса країни» и наполнять его интересным контентом», – отмечает директор диджитал-направления 1+1 медиа Анна Ткаченко.

Напомним, «Голос країни» – это адаптация голландского формата "The Voice" канала RTL. Сейчас шоу с невероятным успехом транслируется почти в полсотни стран мира. Проект «1+1» «Голос країни» проходит в четыре этапа: Слепые прослушивания, Вокальные Бои, Нокауты, Прямые эфиры. С каждым участником шоу работает звездный тренер, который дает ценные музыкальные советы и вдохновляет исполнителя из своей команды. Победителя определяют зрители путем SMS и телефонного голосования.