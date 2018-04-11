«Фокстрот» стал партнером любительского чемпионата по киберфутболу  Украинской Премьер-лиги

Украинская Премьер-лига, Федерация киберфутбола Украины и «Фокстрот» проведут чемпионат Украины по киберфутболу в FIFA18 на консоли PS4 на Кубок народного клуба «Верес» среди спортсменов - любителей.

Правилами определено, что участвовать в соревнованиях могут только непрофессионалы. Турнир разделен на квалификационную часть и финал. Отборы офлайн пройдут 14 апреля в Одессе, и 15 – в других городах. Онлайн – квалификация состоится 16 - 22 апреля. Квалификация пройдет по всей Украине — в Ровно, Киеве, Полтаве, Харькове и Одессе, где будут отобраны 12 финалистов. Еще 32 участника попадут в финал через онлайн квалификации. Также право выступить в финале получат 20 лучших игроков из числа членов «Вереса».

28 и 29 апреля в помещении Платформы взаимодействий «Простор» г. Ровно будет сыгран финал. Победителя киберчемпионата по футболу ждет приз — консоль PS4 и денежный приз.

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