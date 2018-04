Everything Everything в Киеве: приготовьтесь к новой волне!

В прошлом году для украинской публики зажгли неподражаемые The Kooks - теперь настало время для еще одной британской иконы. И так, этим летом жителей и гостей столицы ждет выступление настоящих революционеров - Everything Everything. Золотая четверка из Манчестера в этом году организует масштабный международный тур, в ходе которого заглянет на фестиваль нового формата BeLive, который пройдет с 21 по 24 июля 2018 года на “Олимпийском”.

В 2017-м году группа выпустила свежий студийный альбом “A Fever Dream” при участии известного продюсера Джеймса Форда, участника Simian Mobile Disco. На этот раз их творчество ушло глубоко в сторону инди, но благодаря примеси завораживающей электроники и своеобразного вокала (к слову, поют все четыре участника группы) это все тот же будоражащий кровь, ни на что не похожий нью-вейв.

В поддержку диска было выпущено несколько синглов: “Can’t Do”, заглавный “A Fever Dream”, “Desire” и “Night of the Long Knives”. Текущее мировое турне Everything Everything посвящено презентации свежей пластинки для всех, кто еще не успел услышать ее вживую. Кроме того, музыканты славятся своим нестандартным подходом и эффектной сценической подачей - гостей концерта наверняка ожидает множество сюрпризов.

Музыкальное пространство НСК будет разделено на три сцены: Main Stage для хедлайнеров, New Music Stage для новичков, Night Stage для поздних танцев.

