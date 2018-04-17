«Фокстрот» поддержал благотворительную акцию «Рука помощи»

13 апреля в колонном зале КГГА общественная организация «Крымская семья» совместно с Меджлисом крымскотатарского народах и при поддержке ТМ «Фокстрот» провела благотворительную акцию «Рука помощи».

Инициаторы мероприятия решили собрать средства и морально поддержать крымскотатарские семьи, которые подверглись преследованиям по религиозному, национальному и политическому признаку. В таких семьях сейчас без родительской поддержки живет уже более ста детей.

Народный депутаты Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз приняли участие в акции. В интервью телеканалам Рефат Чубаров отметил, что хотел бы объединить людей и помочь тем 65 политическим заключенным, у которых без попечения осталось 105 детей.

Программа акции «Рука помощи» была насыщенной: это и благотворительный концерт и ярмарка, интересные мастер-классы и фотовыставка. Для того, чтобы спеть в концерте из Крыма приехала известная исполнительница Элина Сосновская. Певица сказала: «Кто, как не мы, может сделать такое доброе дело. В моем исполнении прозвучат чарующие песни о Крыме, о родном доме, о нашем крае. Я постараюсь, чтобы людям стало теплее на душе».

- Сегодня на благотворительной акции " Рука помощи" было представлено творчество молодых талантов крымскотатарского народа, - отметила Алевтина Белецкая, пресс-секретарь ГК«Фокстрот». - В названии нашего бренда - известный европейский танец, и мы уделяем много внимания творческим людям. Только сегодня - это не только поддержка талантов, но и поддержка независимости нашего государства, права на самоопределение и самореализацию всего народа и каждой личности в частности».

По предварительным данным орагнизаторов акции, общими усилиями удалось собрать 107 000 гривен. Средства будут переданы для поддержки крымскотатарских семей, подвергшихся преследованиям по религиозному, национальному и политическому признаку.​