20 апреля в Национальной оперетте - грандиозный концерт «Вечер Венгерской музыки»

20 апреля в Национальной оперетте Украины пройдет уникальный «Вечер венгерской музыки». Гала-концерт, созданный при содействии Посольства Венгрии в Украине - прекрасная возможность почувствовать колорит старинных венгерских городков с их неповторимой атмосферой романтики и любви. Лейтмотивом вечера выступит аутентичная народная музыка, зародившаяся в венгерских глубинках.

Зажигательная смесь самобытной народной музыки и едва уловимого оттенка страстных цыганских мотивов возникла именно в Венгрии. Неудивительно, что здесь родина зажигательного чардаша, который пленил сердца знаменитых композиторов всего мира. Мелодика народной венгерской музыки прослеживается в творчестве многих ведущих европейских композиторов: Гайдна, Бетховена, Шуберта, Брамса, Чайковского.

В Гала-концерте «Вечер венгерской музыки» в исполнении солистов Будапештского театра оперетты и мюзикла и артистов Киевского театра оперетты будут представлены композиции и арии из любимых оперетт известных композиторов: Ференца Легара, Имре Кальмана, Виктора Якоби, Роберта Штольца.

Музыка из прекрасных оперетт непременно придется по вкусу всем, кто любит, что-то особенное и неповторимое.

За прекрасным настроением - в Национальную оперетту Украины!!!

Фото: Анатолий Федорцив

Когда: 20 апреля, пятница (19:00 - 21:45)

Где: Национальная оперетта (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Купить билеты можно в кассе Театра, на сайте: www.operetta.com.ua

или заказать по тел.: (044) 289-53-31 / (050) 719-73-90 / (063) 674-43-34

E-mail: kiev.operetta@gmail.com

… подготовлено по материалам пресс-центра НАТО.