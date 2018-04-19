Как оформить гражданство Мальты на максимально выгодных условиях

Получение гражданства Мальты обеспечивает неограниченные возможности для ведения и развития бизнеса, осуществления деловых поездок по всему миру.

В современном мире огромное количество государств предлагают уникальную возможность оформить гражданство взамен на совершение денежных вложений в различные объекты и сферы. Однако следует помнить, что помимо инвестирования, необходимо выполнить некоторые другие условия и требования, предусмотренные условиями инвестиционных программ.

О том, какие ключевые изменения коснулись процедуры выдачи гражданства Мальты в 2018 году и почему нужно поторопиться Migration Group сообщает в этом материале.

На сегодняшний день количество удовлетворенных заявок в рамках паспортного проекта стремительно возрастает. С каждым днем, количество заявителей увеличивается и приближается к своему граничному значению. После достижения установленного лимита, функционирование программы, вероятно, будет приостановлено. В официальных источниках размер квоты составляет 1800 удовлетворенных заявок. Сколько продлится вынужденная пауза, на данный момент, неизвестно.

С момента введения в действие в 2014 году, благодаря данному проекту, паспорт Мальты получили более 1200 вкладчиков и членов их семей. Эта программа открывала путь в ЕС обеспеченным иностранным инвесторам, желающим воспользоваться привилегиями и преимуществами европейского резидентства, а также гарантировать лучшие перспективы в будущем для себя и своих детей.

Гражданство Мальты через инвестиции предусматривает официальное трудоустройство, легальное проживание и отдых на территории зоны действия Шенгенского соглашения без временных ограничений. Безусловно, на этом количество преимуществ статуса европейского резидента не ограничивается. В частности, все совершенные капиталовложения полностью окупаются и гарантируют своему владельцу не только права и гарантии полноценного гражданина ЕС, но и дополнительную законную прибыль. Все траты компенсируются экономией времени и сил за счет упрощенной процедуры оформления.

Получение гражданства Мальты обеспечивает неограниченные возможности для ведения и развития бизнеса, осуществления деловых поездок по всему миру.

Однако, тот факт, что возможно очень скоро эта программа прекратит свое существование заставляет многих инвесторов нервничать. Тенденция к увеличивающемуся числу удовлетворенных заявок свидетельствует о том, что очень скоро прием новых обращений будет остановлен. Безусловно, мальтийские чиновники не исключают возможности продления столь выгодного, во всех отношениях, проекта.

Важно сообщить, на данный момент речь идет о предположениях и планах. Таким образом, перезапуск обновленной программы может произойти довольно нескоро. Для вкладчиков, нежелающих ждать запуска новой программы, единственным выходом из сложившейся ситуации является активизация действий и быстрая подача документов, пока в наличии еще есть свободные места. Этому способствует тот факт, что никто не знает насколько выгодными и благоприятными с финансовой точки зрения будут условия и критерии участия в модернизированном паспортом проекте. Данное опасение базируется на том, что сейчас экономика Мальты процветает, в стране отсутствует дефицит денежных средств, наблюдается низкий уровень инфляции, причин для кризиса, как таковых, нет и вряд ли они появятся в ближайшей перспективе.

С каждым днем Мальта все менее заинтересована в потоке, пусть даже и обеспеченных мигрантов. Таким образом, получив гражданство Мальты, инвестор может извлечь максимальную пользу и обрести множество новых возможностей и привилегий.

Источник: https://migrgroup.com/grazhdanstvo-malty/