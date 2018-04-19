Недавно на сайте «Минфин» руководитель ФК «Леогейминг Пей» Алена Дегрик (Альона Дегрік) опубликовала статью, посвященную развитию нового стандарта безопасности для электронных платежей. По ее словам, защита персональных данных пользователей – это не просто дань моде, а необходимое условие для нормальной работы платежной системы и налаживания доверительных отношений с клиентами.

Как говорит Алена Дегрик (Альона Дегрік), чем быстрее развивается сфера электронных платежей, тем более ухищренными становятся мошеннические схемы, которые приходится постоянно выявлять и пресекать. Если говорить о банковском секторе, то здесь ситуация намного серьезнее: через POS-терминалы на торговых точках внедряется различное шпионское ПО, которое занимается воровством персональных данных владельцев банковских карт. По словам главы ФК «Леогейминг Пей», это является одной из причин, почему многие международные платежные системы выбирают в качестве платформы для защиты платежей технологию P2PE.

Как пишет Алена Дегрик (Альона Дегрік), новая платформа использует особый алгоритм шифрования персональных данных, который обеспечивает надежный обмен платежной информацией между торговой точкой и банком-эквайером. Принцип работы системы P2PE состоит в следующем: во время оплаты терминал считывает данные, после чего процессинг банка осуществляет их расшифровку и принимает решение о возможности совершения платежа.

Директор ФК «Леогейминг Пей» также отметила, что провайдером P2PE-сети в данном случае может выступать как сам банк, так и процессинговая компания, обслуживающая интересы банковского учреждения.

Каковы основные преимущества PCI P2PE?

Как утверждает Алена Дегрик (Альона Дегрік), технология Point-to-Point Encryption позволяет реализовать следующие возможности:

Сократить время проверки PCI DSS.

Увеличить безопасность пользования банковскими картами.

Безопасность персональных данных – наиболее актуальная проблема для мирового fintech-сообщества, возможно именно поэтому в последнее время мы наблюдаем рост количества платежных систем, использующих платформу P2PE.

Стоимость оборудования для шифрования данных исчисляется сотнями тысяч долларов, и как говорит Алена Дегрик (Альона Дегрік), сегодня позволить себе такую роскошь могут далеко не все. Поэтому процесс переоснащения будет происходить значительно медленнее, чем хотелось бы.

Несмотря на это, на сегодняшний день порядка 200 платежных систем во всем мире успешно прошли сертификацию на соответствие требованиям нового стандарта безопасности. Что касается Украины, то здесь ситуация остается неоднозначной, и говорить о конкретных сроках внедрения новой технологии сложно. Пока что отечественным компаниям остается лишь усиленно работать над совершенствованием своих возможностей для успешной интеграции в мировое fintech-сообщество.